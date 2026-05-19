Novi film o Lennonu šokirao Cannes: Redatelj je koristio AI za prikaz njegovih misli prije ubojstva

Najnoviji dokumentarni film redatelja Stevena Soderbergha, nazvan "John Lennon: The Last Interview", premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu, nudeći publici intiman i uznemirujući pogled na posljednje sate života glazbene legende.

Film se usredotočuje na intervju koji je John Lennon, zajedno sa suprugom Yoko Ono, dao osmog prosinca 1980. godine u svom stanu u zgradi Dakota u New Yorku, samo nekoliko sati prije nego što je tragično ubijen. Intervju, vođen za radio postaju KFRC iz San Francisca, trebao je biti posvećen promociji njegovog povratničkog albuma "Double Fantasy", objavljenog tri tjedna ranije, no postao je svjedočanstvo o njegovom optimizmu i planovima za budućnost koje nikada nije uspio ostvariti.

Tijekom gotovo trosatnog razgovora s novinarima Daveom Sholinom, Laurie Kaye i Ronom Hummelom, Lennon je bio iznimno otvoren i dobro raspoložen. Iako je protokol bio izbjegavati pitanja o Beatlesima, on je samoinicijativno i s toplinom govorio o svom odnosu s Paulom McCartneyem. S velikim je entuzijazmom pričao o ljubavi prema Yoko Ono, radostima očinstva i odgoju sina Seana nakon petogodišnje pauze u karijeri.

Njegove riječi oslikavale su čovjeka koji je pronašao unutarnji mir i bio uzbuđen zbog novog poglavlja u životu, čineći događaje koji su uslijedili još tragičnijima. Ovaj intervju pruža jedinstven uvid u Lennonovo stanje duha, prikazujući ga kao ispunjenog umjetnika i obiteljskog čovjeka na pragu nove kreativne ere.

Ono što ovaj dokumentarac čini posebno jezivim jest rekonstrukcija sudbonosnog susreta koji se dogodio netom nakon intervjua. Prema svjedočanstvima, novinarski tim je na izlasku iz zgrade Dakota naletio na, kako su ga opisali, uznemirujućeg obožavatelja. U pokušaju da smiri napetog muškarca, novinarka Laurie Kaye dala mu je primjerak novog albuma Johna i Yoko. Taj čovjek bio je Mark David Chapman, Lennonov ubojica. Kasnije tog dana, Chapman je pričekao Lennona na istom mjestu i zamolio ga da mu potpiše primjerak albuma, možda upravo onaj koji je dobio od novinarke, prije nego što će ga nekoliko sati kasnije hladnokrvno ubiti.

Samo nekoliko sati nakon što je dovršio intervju i pozirao za danas već ikonične fotografije Annie Leibovitz, Lennon je upucan ispred svog doma. Chapman ga je pogodio s četiri metka iz pištolja kalibra .38, dva u leđa i dva u rame. Kako je izvijestio People.com, njujorški medicinski istražitelj, dr. Elliot Gross, kao uzrok smrti naveo je "masivno krvarenje". Prema obdukciji, dva metka probila su mu lijevo plućno krilo, jedan je pogodio kost lijeve ruke, a četvrti se zaustavio u vratu. John Lennon preminuo je u 40. godini života.

Osim potresnog sadržaja, Soderberghov film izazvao je veliku pozornost i zbog redateljeve odluke da koristi umjetnu inteligenciju (AI) za vizualizaciju otprilike deset posto filma. Ova tehnologija primijenjena je za stvaranje nadrealnih, fantastičnih slika koje prate dijelove intervjua u kojima Lennon i Yoko Ono raspravljaju o filozofskim temama. Odluka je naišla na podijeljene reakcije kritičara. Dok su jedni hvalili inovativan pristup, drugi su AI-generirane slike opisali kao "banalne" i "neukusne". Soderbergh je branio svoj postupak, ističući kako je AI koristio isključivo kao vizualni efekt za dočaravanje apstraktnih ideja, a ne za manipulaciju ili stvaranje lažnih prikaza, naglašavajući važnost transparentnosti pri korištenju takvih alata.

Mark David Chapman, koji je priznao zločin odmah na mjestu događaja, kasnije je pred odborom za uvjetni otpust izjavio kako je bio obožavatelj Beatlesa koji je ubojstvom tražio slavu. Njegova ispovijest ledi krv u žilama i otkriva mračne motive iza jednog od najpoznatijih atentata u povijesti. "Znao sam što radim i znao sam da je to zlo", rekao je u rujnu 2022. godine. "Znao sam da je pogrešno, ali toliko sam silno želio slavu da sam bio spreman dati sve i oduzeti ljudski život." Iza Lennona su ostali supruga Yoko Ono te sinovi Julian i Sean, a njegovo nasljeđe i dalje živi, potičući nove generacije umjetnika i obožavatelja da istražuju njegov život i djelo, što potvrđuje i ovaj, unatoč kontroverzama, iznimno važan dokumentarac.

*uz pomoć AI-ja