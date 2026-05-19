odlazak veljka barbierija

Nina Obuljen Koržinek: 'Izgubili smo autentičnog umjetnika koji je čuvao našu baštinu i nesebično je dijelio sa svojim čitateljima'

Zagreb: Svečana dodjela povelja za dobra upisana u UNESCO-ov Registar "Sjećanje svijeta"
19.05.2026.
u 11:28

Ministrica je istaknula kako ćemo Barbierija pamtiti kao autora kultnog televizijskog serijala „Jelovnici izgubljenog vremena“ te kao autora podjednako omiljenog književnog „Kuharskog kanconijera“, jedinstvene sage o povijesti hrane ispripovijedane kroz povijest civilizacije i prožete mirisima i okusima rodnoga Mediterana

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek uputila je u utorak izraze sućuti obitelji preminulog Veljka Barbierija, hrvatskoga književnika i velikoga poznavatelja naše mediteranske tradicije.

Barbieri se početkom osamdesetih godina 20. stoljeća svojim romanom „Epitaf carskog gurmana“ vinuo u same vrhove hrvatske književne scene te je razvijao jedinstven književni stil duboko obilježen tradicijom hrvatskoga mediteranizma, podsjetila je ministrica.

U svojim je brojnim djelima dokazao da su elementarna snaga mora i ljepota krajobraza, mirisi i okusi Mediterana koji ga okružuju neiscrpna književna tema i izvor najdubljih ljudskih emocija, napomenula je Obiljen Koržinek i dodala kako se tisuću lica Mediterana zrcali u njegovim sugestivnim pjesničkim slikama i gustim asocijacijama.

Naglasila je kako je Barbieri uživajući u životu i želeći taj užitak prenijeti svojim čitateljima, razvio novi književni žanr koji u literarne okvire uvodi gastronomiju kao nerazdvojni dio tradicije i kulture koju je baštinio i živio u svojemu književnom djelu i u svakodnevnom životu. 

Ocijenila je kako tako uz književnost kao temeljnu strast i životni poziv, gastronomija postaje druga strana njegova identiteta. Zahvaljujući zamjetnom književnom daru i osebujnom književnom stilu svoju je erudiciju znao prenijeti na pristupačan i zanimljiv način, stvarajući vrijedno, mudro, ali uvijek pitko štivo bremenito drevnim znanjima koja polako iščezavaju, napomenula je ministrica.

Istaknula je kako ćemo Veljka Barbierija pamtit i kao autora kultnog televizijskog serijala „Jelovnici izgubljenog vremena“ te kao autora podjednako omiljenog književnog „Kuharskog kanconijera“,  jedinstvene sage o povijesti hrane ispripovijedane kroz povijest civilizacije i prožete mirisima i okusima rodnoga Mediterana. 

Odlaskom gospodina Veljka Barbierija hrvatska je kultura izgubila autentičnog umjetnika koji je čuvao našu baštinu i nesebično je dijelio svojim čitateljima, napomenula je i dodala kako će zahvaljujući njegovom bogatom književnom opusu ta baština ostati u našem trajnom sjećanju.

Hrvatski književnik i bojnik Hrvatske vojske Veljko Barbieri umro je u ponedjeljak ujutro u Makarskoj, u 76. godini.

Razgovor uoči Frljićeve premijere

'Vještica je danas svatko tko diže glas protiv onog što se smatra 'tradicijom', a na djelu je kolektivna histerija u društvu'

Uoči premijere predstave "Vještice iz Salema" 22. svibnja u ZKM-u u režiji Olivera Frljića, održana je tribina Čitanje kazališta na kojoj su sudjelovale Lada Čale Feldman, Arijana Lekić Fridrih i Rada Borić. Odgovarale su na pitanja 'gdje danas prepoznajemo javno režanje, discipliniranje tijela i mišljenja, konstrukciju „Drugoga“, institucionalnu silu, nadzor intime i dogmu koja se prerušava u moral?' i 'tko su današnje „vještice“ - i tko ih progoni?'

