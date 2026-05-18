Kad ljudi imaju osjećaj da su egzistencijalno ugroženi, tada glasaju za 'svoje pleme'

Rumunjsko-američki politolog i profesor političke teorije na Sveučilištu Indiana Aurelian Crăiuţu jedan je od najvažnijih suvremenih mislilaca koji se bave idejom umjerenosti u politici i društvu. Njegova knjiga "Zašto ne umjerenost? Pisma mladim radikalima", koju je u prijevodu Marka Marasa objavio TIM press, pisana je u formi pisama i dijaloga sa zamišljenim studentima, u ozračju dubokih političkih i kulturnih podjela suvremenog Zapada.



Skupa sa svojim kolegom i prijateljem, filozofom Costicom Bradatanom, Craiutu će 22. svibnja u 18 sati u Gradskoj knjižnici u Rijeci nastupiti na tribini pod naslovom "Zašto je umjerenost krhka: (ne)kultura javnog dijaloga". Od 25. do 29. svibnja ugledni će gosti predavati u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, a Craiutu će 1. lipnja nastupiti i u ciklusu tribina "Ritam&Knjiga" TIM pressa u Zagrebu. Ovaj intervju, vođen putem Zooma, prvo je njegovo predstavljanje hrvatskoj javnosti.