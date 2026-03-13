Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
rastuće tržište audioknjiga

Book&zvook na Londonskom sajmu: Književnost s rubova Europe pronalazi globalnu publiku

Foto: book&zvook
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
13.03.2026.
u 13:17

Na Londonskom sajmu knjiga koji se održao od 10. do 12. ožujka, sudjelovala je i hrvatska audioizdavačka tvrtka Audio Store Transonica sa svojom platformom book&zvook

Trodnevni London Book Fair, koji je od 10. do 12. ožujka održan u londonskoj Olympiji, i  ove je godine potvrdio status jednog od ključnih međunarodnih susreta izdavačke industrije na početku godine. Sajam je okupio desetke tisuća izdavača, književnih  agenata, autora, prevoditelja i digitalnih platformi iz više od 130 zemalja, a više od  stotinu stručnih panela i razgovora otvorilo je pitanja koja danas najviše zaokupljaju  globalno izdavaštvo, a to su umjetna inteligencija i autorska prava, rastuće tržište  audioknjiga, novi modeli distribucije i globalna cirkulacija književnosti. 

U tom kontekstu na sajmu je sudjelovala i hrvatska audioizdavačka tvrtka Audio Store Transonica sa svojom platformom book&zvook, koja je u Londonu predstavila katalog od gotovo 200 audioknjiga nastalih u suradnji s autorima, prevoditeljima i glumcima iz  Hrvatske te ediciju izdanja na engleskom jeziku. Na zajedničkom štandu s nakladničkom  kućom Sandorf, dugogodišnjim partnerom projekta, tijekom tri sajamska dana održan je  niz sastanaka s izdavačima, agentima i platformama zainteresiranima za međunarodnu  distribuciju audioknjižnog kataloga, a nastup je pratio i velik interes profesionalne  publike za produkcijske modele audioknjiga na manjim jezicima. 

Središnji javni događaj nastupa bila je panel-diskusija “From the Fringes of Europe to  the World: The Expansion of Global Literature”, uvrštena u službeni program sajma,  na kojoj su sudjelovali makedonska spisateljica Rumena Bužarovska i bosansko američki pisac Aleksandar Hemon. Razgovor je otvorio pitanje sve vidljivijeg interesa  međunarodnih izdavača za književnosti izvan velikih izdavačkih središta, ali i prepreka  koje pritom postoje, od prijevoda do načina na koji se takva književnost pozicionira na  stranim tržištima. 

Govoreći o vlastitom iskustvu međunarodnog uspjeha, Rumena Bužarovska je istaknula da je  trebalo vremena da se izdavači drugdje “odvaže na rizik prevođenja žene s Balkana”.  Uspjeh knjige na stranom tržištu, naglasila je, često presudno ovisi o kvaliteti prijevoda.  Prema njezinim riječima uspjeh ovisi o onome što je opisala kao “magiju dobrog prijevoda  i dobrog izdavača” i tome znaju li je dobro promovirati. “Zaista mora postojati  kombinacija svih tih stvari.”, zaključila je Bužarovska.

Aleksandar Hemon u razgovoru je istaknuo da je nova generacija spisateljica, među  kojima su Bužarovska i Lana Bastašić, snažno promijenila književni krajolik prostora bivše  Jugoslavije, kojim su dugo dominirali muški autori i teme rata. Književnost nastala iz  iskustva sukoba devedesetih, rekao je, donijela je mnoge iznimne knjige, “ali i to ima svoj  plafon”, a današnja književna scena sve se više otvara drugačijim glasovima i temama. 

Panel je izazvao velik interes publike jer se uklopio u širi razgovor koji je ove godine  obilježio londonski sajam, pitanje kako književnost putuje između jezika, tržišta i medija  u vrijeme digitalne transformacije izdavaštva. Među dominantnim temama ovogodišnjeg  programa bili su umjetna inteligencija i autorska prava, razvoj audioknjižnog tržišta te  novi modeli međunarodne distribucije sadržaja. Rasprave o ulozi umjetne inteligencije  posebno su se zaoštrile nakon inicijative u kojoj je oko 10.000 autora simbolično objavilo  “praznu knjigu” kako bi upozorili na korištenje autorskih djela u treniranju AI sustava bez  dopuštenja autora. 
U takvom kontekstu londonski sajam ponovno se pokazao kao mjesto na kojem se  prelamaju ključne promjene u globalnom izdavaštvu: od tehnoloških inovacija i novih  čitateljskih navika do pitanja kako književnost s manjih jezika ulazi u međunarodnu  cirkulaciju. Nastup platforme book&zvook i razgovor o književnosti jugoistočne Europe  bili su dio tog šireg dijaloga o tome kako glasovi iz različitih kulturnih prostora danas  pronalaze put do globalne publike.

Ključne riječi
Sandorf London Book Fair book&zvook književnost knjige

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hrvatski autori na Sajmu knjiga u Leipzigu

Nagradu Sajma za europsko razumijevanje primit će Miljenko Jergović za njemačko izdanje "Trojica za Kartal"

Na hrvatskom štandu (paviljon 4, D402) jednog od najvažnijih proljetnih književnih događaja u Europi, bit će izložene nove knjige domaćih autora, a osobno se predstavljaju Jasen Boko i Želimir Periš, njemačko izdanje svoje knjige „Anđeo nestajanja“ predstavit će Slobodan Šnajder, a svog romana „Vošicki“ Marko Gregur, Marina Vujčić će s njemačkim čitateljima razgovarati o važnim temama romana „Sigurna kuća“...Sajam traje od 19. do 22. ožujka

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!