Ovo je 10 najgorih Netflixovih serija iz 2025. Izbjegnite ih

U beskrajnom moru sadržaja koje nudi Netflix, pronalaženje pravog dragulja može biti izazov, no još je veći izazov izbjeći one naslove koji su se pokazali kao potpuni promašaji. Godina 2025. donijela je nekoliko takvih razočaranja, serija koje su unatoč velikim budžetima, poznatim glumačkim imenima ili zanimljivim premisama podbacile na svim razinama. Od plitkih reality emisija do loše napisanih drama, ove serije zaslužile su svoje mjesto na listi najgorih, prema ocjenama na stranicama poput Rotten Tomatoes i IMDb-a te oštrim recenzijama kritičara.

Prva na listi je "With Love, Meghan", lifestyle serija bivše vojvotkinje Meghan Markle u kojoj dijeli savjete o kuhanju, vrtlarstvu i uređenju doma. Iako se očekivalo da će gledateljima pružiti topao i osoban uvid u njezin život, serija je ocijenjena kao plitka i neuvjerljiva, s poražavajućih 27% na Rotten Tomatoesu. Kritičarka Judy Berman za Time napisala je da serija djeluje umjetno i proračunato; umjesto da ponudi iskren uvid, doživljena je kao pažljivo režirana poruka iz sterilnog okruženja, bez istinske topline i autentičnosti.

Jedan od najkontroverznijih naslova godine zasigurno je "Queen Cleopatra", dokumentarna serija u produkciji Jade Pinkett Smith koja spaja dramatizaciju i povijesne komentare. S nevjerojatno niskom ocjenom od 1.2/10 na IMDb-u, serija je postala najgore ocijenjeni Netflixov original. Egipatski povjesničari i stručnjaci su je rastrgali zbog povijesnih netočnosti i pokušaja revizije povijesti, dok je publika masovno izražavala nezadovoljstvo, što je rezultiralo pravim "review-bombing" napadom i statusom kulturnog promašaja.

Slično razočaranje, iako u drugom žanru, donijela je vestern romansa "Ransom Canyon". Radnja prati isprepletene živote triju rančerskih obitelji u Teksasu, a s Joshom Duhamelom i Minkom Kelly u glavnim ulogama, serija je pokušala jahati na valu popularnosti "Yellowstonea", no kritičari su je pokopali, opisujući je kao površnu i bez supstance. Chris Vognar iz Boston Globea jezgrovito je sažeo problem, napisavši da serija ima sve vanjske atribute vesterna, ali joj nedostaje prava dubina i sadržaj.

Ransom Canyon Foto: IMDb

Još jedan primjer promašene ambicije je španjolska serija "Billionaires' Bunker". Premisa o grupi ekscentričnih milijardera koji se, nakon izbijanja nuklearnog rata, skrivaju u luksuznom bunkeru zvučala je obećavajuće, no izvedba je bila katastrofalna. Umjesto napete distopijske drame, gledatelji su dobili "blještavu sapunicu s apokalipsom s rasprodaje", kako je opisao jedan kritičar. Serija nije uspjela stvoriti napetost ni uvjerljive likove, ostavivši publiku s osjećajem potraćenog vremena.

Uspješna franšiza Ryana Murphyja također je doživjela udarac s trećom sezonom antologije "Monster". "Monster: The Ed Gein Story" zaronila je u priču o zloglasnom ubojici i pljačkašu grobova čiji su zločini inspirirali likove poput Normana Batesa, no prešla je granicu dobrog ukusa. Kritizirana je zbog "lascivne seksualizacije" nekrofila i svođenja priče na "hiper-nasilno smeće" umjesto dublje psihološke analize, što je kod mnogih gledatelja izazvalo nelagodu.

Monster: The Ed Gein Story Foto: IMDb

Ni zvjezdana glumačka postava nije mogla spasiti politički triler "Zero Day". S Robertom De Nirom u ulozi bivšeg američkog predsjednika i Angelom Bassett, serija je ciljala na status prestižne drame u stilu "Homelanda", no završila je kao "zamršena i u konačnici šuplja afera". Kritičari su istaknuli pretrpanu radnju, nelogične preokrete i nespretne dijaloge koje ni glumci takvog kalibra nisu mogli izvući. Sličnu sudbinu doživjela je i medicinska drama "Pulse", smještena u hitnu službu bolnice u Miamiju, koja je otkazana nakon samo dva tjedna. Opisana kao serija kojoj "nedostaje puls", bila je ispunjena klišejima žanra i dijalozima koji su izazivali susramlje, ne donoseći apsolutno ništa novo u već prezasićeni televizijski prostor.

Politička serija Tylera Perryja, "Miss Governor", također se našla na listi promašaja. Priča o prvoj crnoj zamjenici guvernera Mississippija imala je potencijal, ali je kao politička satira kritizirana zbog površnog pristupa složenim temama rasne politike. "Blesavi elementi nadjačali su ono što je mogla biti smiješna priča", zaključio je kritičar Joel Keller.

S druge strane, komičar Tom Segura pokušao je prenijeti svoj stand-up humor na ekran u seriji "Bad Thoughts", koja prati fiktivnu verziju njega samog dok se nosi sa svojim mračnim mislima. Rezultat je podijelio kritiku, a mnogi su njegov humor opisali kao "sirov, infantilan i potpuno neuravnotežen", dok je jedan recenzent seriju nazvao "testom strpljenja".

Bad Thoughts Foto: IMDb

Konačno, čak ni Arnold Schwarzenegger nije uspio zadržati publiku. Druga sezona njegove akcijske komedije "FUBAR", o CIA operativcu koji otkriva da mu je i kći tajna agentica, doživjela je ogroman pad gledanosti – s 28 milijuna ekvivalentnih pregleda u prvoj sezoni na samo 6.4 milijuna u drugoj. Ovaj drastičan pad svjedoči o velikom razočaranju publike i čini seriju jednim od najvećih podbačaja godine u smislu zadržavanja gledatelja.