Ovo će čitati i oni kojima novi val nije upisan u DNK odrastanja

Svi mi koji (ranu) mladost i istinsko otkrivanje glazbe vežemo uz novi val, neizbježno smo sentimentalno vezani uz to doba. I kao takvi posebno kritični prema svim teorijama, zapisima, sjećanjima... što je u zadnje vrijeme kurentna literarna roba. No knjiga “Zamisli život...” Dušana Vesića (Naklada Ljevak, urednica Nada Brnardić, 139 kuna) ipak se po mnogočemu izdvaja iz opće novovalne poplave.

U prvom redu, baš kao i što i njen podnaslov kaže: “Novi val – prva generacija”, autor se bavi periodom dugim pet godina, od 1997. do 1982. godine, te punk i novi val obrađuje kroz središta zbivanja u bivšoj državi, što nipošto nisu samo Zagreb i Beograd već i Rijeka, Ljubljana, Maribor i Novi Sad te (što je još važnije) cijelu glazbenu priču smješta ne samo u društveni okvir već i u mnogo širi umjetnički kontekst tog vremena. Točna je njegova tvrdnja da je sve počelo sa zagrebačkim Kugla glumištem, kao i analiza uloge grupe Buldožer za nastanak novog vala. Naravno, možemo raspravljati o tezi kolika je bila uloga Pankrta u osamostaljivanju Slovenije, a time i u raspadu Jugoslavije, ali u pravu je Vesić kada u priču uključuje i opći osjećaj toga vremena da se svijet može promijeniti i da ga može promijeniti baš glazba.

Prateći pomno rad svih iz prve generacije novog vala, pomno nabrajajući izdanja (i singlove i LP-e) te koncerte novovalnih junaka, ali i ostalih ključnih “igrača” tog vremene bez obzira na to radi li se o Bijelom dugmetu ili Miši Kovaču, autor stvara preciznu sliku tog vremena, u kojem je i sam bio jedan od aktivnih sudionika. Bit će onih koji se neće do kraja složiti s nekim prosudbama, a lako je predvidjeti da će se koplja prvenstveno lomiti oko top-liste najzaslužnijih za zagrebačku dionicu novog vala i je li to zaista Prljavo kazalište.

No u konačnici ovo je knjiga koju će zasigurno čitati i oni kojima novi val nije upisan u DNK. •