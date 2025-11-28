Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
u domu hrvatskih branitelja

Otvoren 31. Sa(n)jam knjige u Istri: Posjetitelje očekuje 50 tona knjiga, odnosno 35 tisuća naslova

Pula: Otvorenje 31. Sa(n)jam knjige
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Hina
28.11.2025.
u 14:40

31. Sa(n)jam knjige u Istri otvoren je u petak, 28. studenog u pulskom Domu hrvatskih branitelja. Sajam, koji je ove godine posvećen velikom dizajneru i majstoru fotografije Alfiju Klariću, ostaje otvoren sve do 7. prosinca, a posjetitelje očekuje oko stotinu programa

Splitski novinar i književnik Boris Dežulović svečano je u petak, 28. studenog, kao počasni gost otvorio 31. Sa(n)jam knjige u Istri, na kojemu će i predstaviti svoju novu knjigu "Tko je taj čovjek".

Ustvrdivši kako se takvim manifestacijama razvijaju suradnje, pronalaze novi saveznici, sklapaju neočekivana partnerstva i osmišljavaju projekti bez granica, čime se stvara društvo pluralizma, razumijevanja i dijaloga, izaslanica ministrice kulture i medija Nevena Tudor Perković rekla je kako pulski Sajam knjige u ministarstvu prepoznaju i podržavaju kao manifestaciju iznimnog programa i značaja. "Manifestacija je to koja slavi knjigu i obraća se čitateljima svih generacija, stavljajući hrvatske autore u međunarodni kontekst. Povezujemo ih i potičemo na nova partnerstva i suradnju jer ljubav prema čitanju gradi se svakodnevno", istaknula je Tudor Perković.

Sa(n)jam knjige u Istri održava se do 7. prosinca u pulskom Domu hrvatskih branitelja, gdje posjetitelje očekuje 35.000 naslova, odnosno 50 tona knjiga.

Istarski župan Boris Miletić naglasio je kako je ovaj sajam jedan od najvećih kulturnih događanja na istarskom poluotoku koji, osim onog djela koji se odnosi na knjigu, progovara i o društvenim mrežama. "Ova manifestacija više je od klasičnog sajma, to je mjesto okupljanja, razgovora i promišljanja. Ove godine tematika sajma jesu nemiri koji nas mogu okruživati u našem mikro svijetu, u okruženju ili, nažalost, nemiri koji se dešavaju u svijetu", poručio je Miletić, dok je pulski gradonačelnik Peđa Grbin ustvrdio kako je knjiga ove godine opasnija nego ikad jer, kako je rekao, "na predstavljanju knjige imamo policiju i zaštitare".

Pula: Otvorenje 31. Sa(n)jam knjige
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

"Oni valjda čuvaju da ideje koje su upisane na stranice knjiga ne izađu među ljude, ne uznemire ih ili ne daj Bože nauče nešto novo. Knjige trebaju biti takve, provokativne, izazovne, drugačiji i trebaju pozivati na razmišljanju i svađu ako je potrebno jer bez toga naše društvo će ostati u stagnaciji i tu gdje jesmo. Mi moramo ići naprijed i mijenjati se", poručio je Grbin.  

Ustvrdivši kako sve ljubitelje knjige očekuje 97 programa s više od stotinu sudionika, direktorica Sajma Magdalena Vodopija rekla je kako je sajam ove godine posvećen velikom dizajneru i majstoru fotografije Alfiju Klariću, koji nas je nedavno napustio. Po njenim riječima u fokusu sajma je tema "Nemiri" i to kroz literaturu, publicistiku, esejistiku, likovnost i film.

Upravo zato, rekla je Vodopija, gosti ovogodišnjeg Sajma na oko 100 programa promišljat će nemir trenutka odnosno intimni nemir i nemir svijeta, a i ove će godine glavno izvorište svih festivalskih događanja biti - umjetnički nemiri.

Ključne riječi
kultura književnici knjiga Boris Miletić Peđa Grbin Boris Dežulović dom hrvatskih branitelja sajam knjiga sanjam knjige u istri

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
Vlasnik Sandorfa Ivan Sršen

Kako sam 20 godina vodio epsku bitku za objavu jedne jedine knjige – Zappine autobiografije

"Dvadeset godina borio sam se da dobijem prava na Zappinu autobiografiju i kad sam već izgubio nadu, stigao mi je mail: Ivane, sjajne vijesti! Godinama nisam mogao doći do Zappine udovice Gail, ali kad sam konačno došao do nje, sve dogovorio i krenuo u L.A. na potpisivanje ugovora, javljeno mi je da je umrla" o svom ludom iskustvu priču je ispričao pokretač i vlasnik izdavačke kuće Sandorf Ivan Sršen

14
Blago koje je otuđio, Hrvatska i danas vraća kući

Ludi sotonist koji je ukrao 1398 knjiga planirao je zapaliti svu hrvatsku pisanu povijest

Ovih dana u NSK u Zagrebu vraćena je još jedna vrijedna knjiga iz 17. st. koja je otuđena iz njihovog fonda 80-ih u pljački stoljeća čiji je mozak bio Aleksandar Milles. Bio je dečko iz ugledne obitelji, a svoj pljačkaški pohod započeo je sa samo 18 godina iskoristivši katastrofalne sigurnosne mjere u tadašnjoj zgradi NSK. Što je Millesa natjeralo na krađu nacionalnog kulturnog blaga, nepoznanica je, no psihijatri su tijekom razgovora s njim došli do zaključka da ima poremećaj ličnosti, a pričao im je i kako je već s 12 godina zaradio prve ukore zbog piromanije, kako je bio ljubitelj crnih misa, štovatelj vraga...

Paul Lynch govori za Večernji list

'Apsolutna je besmislica reći da svaka umjetnost mora biti politična'

Slavni irski pisac koji je za roman "Prorokova pjesma", objavljen na hrvatskom u izdanju Naklade Ljevak, dobio Bookera, jednu od najprestižnijih svjetskih književnih nagrada, bio je počasni gost ovogodišnjeg Interlibera. Priliku razgovarati imali smo u vrijeme njegova boravka u Hrvatskoj, koja je negdje između šezdesete i sedamdesete zemlje koju je posjetio na svojoj "Booker turi", a od koje je, priznao nam je, već poprilično umoran

Učitaj još

Kupnja