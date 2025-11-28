Otvoren 31. Sa(n)jam knjige u Istri: Posjetitelje očekuje 50 tona knjiga, odnosno 35 tisuća naslova

Splitski novinar i književnik Boris Dežulović svečano je u petak, 28. studenog, kao počasni gost otvorio 31. Sa(n)jam knjige u Istri, na kojemu će i predstaviti svoju novu knjigu "Tko je taj čovjek".

Ustvrdivši kako se takvim manifestacijama razvijaju suradnje, pronalaze novi saveznici, sklapaju neočekivana partnerstva i osmišljavaju projekti bez granica, čime se stvara društvo pluralizma, razumijevanja i dijaloga, izaslanica ministrice kulture i medija Nevena Tudor Perković rekla je kako pulski Sajam knjige u ministarstvu prepoznaju i podržavaju kao manifestaciju iznimnog programa i značaja. "Manifestacija je to koja slavi knjigu i obraća se čitateljima svih generacija, stavljajući hrvatske autore u međunarodni kontekst. Povezujemo ih i potičemo na nova partnerstva i suradnju jer ljubav prema čitanju gradi se svakodnevno", istaknula je Tudor Perković.

Sa(n)jam knjige u Istri održava se do 7. prosinca u pulskom Domu hrvatskih branitelja, gdje posjetitelje očekuje 35.000 naslova, odnosno 50 tona knjiga.

Istarski župan Boris Miletić naglasio je kako je ovaj sajam jedan od najvećih kulturnih događanja na istarskom poluotoku koji, osim onog djela koji se odnosi na knjigu, progovara i o društvenim mrežama. "Ova manifestacija više je od klasičnog sajma, to je mjesto okupljanja, razgovora i promišljanja. Ove godine tematika sajma jesu nemiri koji nas mogu okruživati u našem mikro svijetu, u okruženju ili, nažalost, nemiri koji se dešavaju u svijetu", poručio je Miletić, dok je pulski gradonačelnik Peđa Grbin ustvrdio kako je knjiga ove godine opasnija nego ikad jer, kako je rekao, "na predstavljanju knjige imamo policiju i zaštitare".

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

"Oni valjda čuvaju da ideje koje su upisane na stranice knjiga ne izađu među ljude, ne uznemire ih ili ne daj Bože nauče nešto novo. Knjige trebaju biti takve, provokativne, izazovne, drugačiji i trebaju pozivati na razmišljanju i svađu ako je potrebno jer bez toga naše društvo će ostati u stagnaciji i tu gdje jesmo. Mi moramo ići naprijed i mijenjati se", poručio je Grbin.

Ustvrdivši kako sve ljubitelje knjige očekuje 97 programa s više od stotinu sudionika, direktorica Sajma Magdalena Vodopija rekla je kako je sajam ove godine posvećen velikom dizajneru i majstoru fotografije Alfiju Klariću, koji nas je nedavno napustio. Po njenim riječima u fokusu sajma je tema "Nemiri" i to kroz literaturu, publicistiku, esejistiku, likovnost i film.

Upravo zato, rekla je Vodopija, gosti ovogodišnjeg Sajma na oko 100 programa promišljat će nemir trenutka odnosno intimni nemir i nemir svijeta, a i ove će godine glavno izvorište svih festivalskih događanja biti - umjetnički nemiri.