najbolja knjiga poezije na hrvatskom jeziku

Spisateljica Gordana Benić dobitnica je 'Nagrade Tonko Maroević' za knjigu 'Svemirske cipele'

Gordana Benić
Hena com
Autori: vecernji.hr, Hina
29.11.2025.
u 09:56

"Svemirske cipele", kako je naglasila Benić, svojevrsni su nastavak "Balade o neizrecivom", njezine knjige iz 2003. godine, iako nagrađena knjiga ide još i dalje jer "pokreće drugačije energije, drugačije silnice, drugačije vibracije"

Spisateljica Gordana Benić dobitnica je "Nagrade Tonko Maroević" za najbolju knjigu poezije objavljenu u Hrvatskoj na hrvatskome jeziku. Nagradu joj je u petak, 28. studenog, dodijelio Hrvatski P.E.N. u Kući Arko za knjigu "Svemirske cipele"

"Riječ o jednoj fragmentiranoj poemi o ulančanom nizu mikro pjesama u prozi, gdje se osluškuje rezonancija sa zvijezda, ali se osluškuje i stanje našeg svijeta", kazala je nagrađena autorica Gordana Benić.  Naglasila je kako se u knjizi prati i povezuje polifonija svijeta u kojoj smo okruženi. "Poezija ne opisuje, već stvara svjetove. Ona ne stvara narativ, već djeluje kroz subjektiv, magiju i misteriju", dodala je.

"Svemirske cipele", kako je naglasila Benić, svojevrsni su nastavak "Balade o neizrecivom", njezine knjige iz 2003. godine, iako nagrađena knjiga ide još i dalje jer "pokreće drugačije energije, drugačije silnice, drugačije vibracije". Zahvalivši na Nagradi, Benić je dodala kako je Tonko Maroević jedna od rijetkih osoba koja je zaista umjela i pisati i govoriti o poeziji kao umjetničkoj esenciji.

"U zbirci 'Svemirske cipele' Gordana Benić razvija vlastiti 'projekt svemirskog romantizma', koji opisuje kao stanje duha, a ne puku stilsku vježbu", istaknulo je prosudbeno povjerenstvo u obrazloženju. Naglasili su kako autorica stvara organičku konstrukciju, vodeći čitatelja u duhovna i onostrana putovanja, pa i ona koja su u novoj tehnološkoj viziji ostvariva uz pomoć svemirskih cipela kroz zvjezdana vrata. "Knjiga ostvaruje vezu s širim kontekstom svjetske književnosti u kojoj se pojavljuju teme koje su u Hrvatskoj dosad bile nedotaknute. Novi egzistencijalizam u suvremenoj i recentnoj svjetskoj poeziji redefinira klasične teme otuđenosti, tjeskobe i potrage za smislom kontekstu 21. stoljeća, koristeći motive kozmičkog putovanja, i spleena nove tehnologije i Al simulacija", kazali su.

"Mogu mirno kazati da bi Tonko bio danas sretan što postoji ovakva nagrada jer je on poeziju živio i disao", rekla je članica prosudbenog povjerenstva Iva Grgić-Maroević. "Ova nagrada također služi tome da znamo da poezija neće umrijeti. Ne bojte se, u Hrvatskoj se piše mnogo dobre poezije", zaključila je.

Benić je dodijeljena povelja, grafika akademika Zlatana Vrkljana, bliskoga prijatelja Maroevića te tisuću eura koje je osiguralo Ministarstvo kulture i medija. Povjerenstvo Nagrade činili su Diana Burazer, Iva Grgić-Maroević, Monika Herceg, Ivan Herceg i Sibila Petlevski, a ove godine su za Nagradu pročitana 43 naslova u žanru pjesničke knjige.

kultura Hrvatski P. E. N. centar Nagrada Tonko Maroević zbirka poezije spisateljica gordana benić

Kupnja