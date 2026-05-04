Svjetski festival animiranog filma

Bliži se Animafest: Ova 32 filma ušla su u Natjecanje filmova za djecu i mlade

"Battery Grandma"
Foto: Animafest
vecernji.hr
04.05.2026.
u 15:37

Filmove u kategoriji Natjecanje filmova za djecu odabrala je slovenska medijska psihologinja i urednica Dječjeg i omladinskog programa Radiotelevizije Slovenije Martina Peštaj, dok je filmove u kategoriji Natjecanje filmova za mlade odabrao filmski programer i kritičar, medijski stručnjak i edukator Nino Kovačić

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb 2026 predstavlja odabrane filmove u kategoriji Natjecanje filmova za djecu i mlade. Središnji događaj bogatog Programa za djecu i mlade Animafesta 2026 je Natjecanje filmova za djecu i mlade, međunarodna konkurencija koja broji 32 filma iz 15 zemalja svijeta.

Filmove u kategoriji Natjecanje filmova za djecu odabrala je slovenska medijska psihologinja i urednica Dječjeg i omladinskog programa Radiotelevizije Slovenije Martina Peštaj, dok je filmove u kategoriji Natjecanje filmova za mlade odabrao filmski programer i kritičar, medijski stručnjak i edukator Nino Kovačić.

U konkurenciji Natjecanja filmova za djecu 1 (dob 3-6) su: 

COCOON, Ana Gabriela Tijerina Cabrera, Emilia Sibilla García, Mariajosé González Hinojosa, Dayana Gutiérrez Sánchez (independent production / Mexico / 2025)

ENTHUSIASM, Alžběta Škretová (The Film Academy of Miroslav Ondricek in Pisek / Czech Republic / 2025)

FIRST FLIGHT, Adrián Jaffé (independent production / Germany / 2025)

FOUND!, Juliette Baily (La Boîte,… Productions, Les Films du Nord / France, Belgium / 2025)

KONIGIRI-KUN LET'S EAT!, Mari Miyazawa (NHK Enterprises, Inc. / Japan / 2025)

NEŽELJENO JAJE, Elena Walf (Minya film i animacija, Studio FILM BILDER GmbH / Germany, Croatia / 2025)

SJEMENKA, Vjekoslav Živković (Recircle Studio / Croatia / 2025)

"First Flight"
Foto: Animafest

U konkurenciji Natjecanja filmova za djecu 2 (dob 7-10) su: 

BATTERY GRANDMA, Seungbae Jeon (Toyville Studio / South Korea / 2026)

CLOUD FISH, Noe Garcia (La Boîte,… Productions, Les Films du Nord / France, Belgium / 2025)

DUET, Léo Brunel (eddy / France / 2025)

IZA DEVET STABALA: JABUKA RAZDORA, Timon Leder (Dagiba / Slovenia, Croatia / 2026)

PICCOLO PICCOLO, Marta Gennari (Folimage, Nadasdy Film / France / 2025)

PROUT, Marc-Henri Wajnberg (Wajnbrosse Productions / Belgium / 2025)

THE EAGLE AND THE KINGLET, Paul Jadoul (La Boîte,… Productions, Les Films du Nord / Belgium, France / 2025)

TICKLER, Jenni Koljonen, Elina Mikkola, Juulia Niiranen, Anna Rohesalu (Turku University of Applied Sciences / Finland / 2025)

"PROUT"
Foto: Animafest

U konkurenciji Natjecanja filmova za djecu 3 (dob 11-14) su: 

BACKSTREET BIRDS, Gertrūda Nemčauskaitė (Kadrų Skyrius / Lithuania / 2025)

CITY IN THE FOX, Mikael Jacobsen (Filmakademie Baden-Württemberg GmbH / Germany / 2026)

DJEVOJKA KOJA SE NIJE BOJALA MEDVJEDA, Lea Vučko (CUB Animation, Invida, Jaka produkcija, Octopics / Slovenia, Hungary, Croatia / 2025)

LOC LAC, Bun Chai Ly (Les Films du Nord / France / 2025)

POCKETS FULL OF PEBBLES, Elise Kerob (EMCA / France / 2026)

THE DAY I LICKED A PEBBLE, Flavie Eliézer, Chloé Bernuchon, Goli Atefi, Maud Kolasa, Nathan Jauze, Maud Pijollet (Ecole MoPA / France / 2025)

WHERE IS MY HOME?, Hyelin Yoon (independent production / South Korea / 2025)

"Backstreet Birds"
Foto: Animafest

U konkurenciji Natjecanja filmova za mlade (dob 15+) su: 

BEFORE YOU GONE, Xie Chia-Ping (Tainan National University of the Arts / Taiwan / 2025)

CULTIVATION, HARVESTING AND DISPERSAL OF THORNS, Jeanne Girard (Novanima Production / France / 2025)

LOOK AT ME, Fabrice Garcia-Carpintero (Black-out / France / 2025)

ON THE OTHER SIDE..., Mingyu Wang (Tama Art University / Japan / 2025)

Q, Masataka Kihara (Tama Art University / Japan / 2025)

STAR FISH, Alissar Derwiche, Costa Micheletti, Yohji Suzana (Atelier de Sèvres / France / 2025)

THE AUTOHARP CRUSHING ON HOT GUYS, Antonie Zavadilová (FAMU / Czech Republic / 2026)

THE SCARLET TAMAGOCHI, Francisco Visceral Rivera (Pista B / Chile / 2025)

TIME, Max Mörtl, Robert Löbel (independent production / Germany / 2025)

VISTA MARE, Nicola Bartoleschi, Nicoletta Busto, Emanuele Ricciardi (Centro Sperimentale di Cinematografia / Italy / 2025)

"The Autoharp Crushing On Hot Guys"
Foto: Animafest

Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb održat će se u Zagrebu od 8. do 13. lipnja 2026.

