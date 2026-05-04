FOTO Pogledajte tko je sve došao na premijeru zabavne misterije 'Ovce detektivi'
Premijera obiteljskog filma "Ovce detektivi" održana je u nedjelju, 3. svibnja, u zagrebačkom Z Centru, u dvorani kina CineStar Cinemas, uz veliko zanimanje publike i brojnih uzvanika iz svijeta filma i medija
Na svečanom događanju okupili su se među ostalima glumci Goran Grgić, Marijana Batinić, Mirna Medaković Stepinac, Marko Cuccurin, Tesa Litvan, Mia Melcher, Jan Kerekeš i mnogi drugi, koji su posudili glasove simpatičnim likovima, a koji su prije projekcije pozdravili publiku i podijelili zanimljivosti o nastanku ovog zabavnog i duhovitog naslova
Riječ je o dinamičnoj avanturi koja prati neobičan tim ovaca-detektiva koji se upušta u rješavanje misterioznog slučaja koji prijeti njihovoj mirnoj zajednici. Iako naizgled nespretne i pomalo tvrdoglave, ove ovce skrivaju iznimnu snalažljivost, hrabrost i timski duh. Kroz niz nepredvidivih situacija, tragova i zabavnih zapleta, junaci uče koliko su povjerenje, prijateljstvo i suradnja ključni za uspjeh
Film je vizualno atraktivan, s razigranom animacijom i šarenim svijetom koji će privući najmlađe, dok humor i pametno napisani dijalozi nude zabavu i za starije gledatelje. Uz napetu radnju i mnoštvo komičnih trenutaka, Ovce detektivi donose i toplu poruku o prihvaćanju različitosti i važnosti zajedništva, čineći ga idealnim izborom za obiteljski odlazak u kino