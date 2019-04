Otvoreni Dani arhitekata 3.0

Jučer su u Hotelu Le Meridien Lav u Podstrani svečano otvoreni treći Dani arhitekata, godišnji skup koji organizira Hrvatska komora arhitekata. Predavanja koja će se odvijati kroz tri dana događaja imaju zajednički nazivnik – Javni prostor, što je tema koja je na različite načine prisutna u domaćim medijima. Skup je otvorila predsjednica HKA Željka Jurković, a kasnije popodne manifestaciju je pozdravio i potpredsjednik Vlade ali i resorni ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar. Ovo je posebno zanimljivo jer je Štromarov posjet Danima arhitekata 3.0 uslijedio nakon što je početkom godine donesen novi Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju zbog čega su krajem prošle godine javno istupile četiri komore, među njima i Hrvatska komora arhitekata. Ipak, Štromar je svoj govor održao bez smetnji no ipak nije dobio aplauz jednak onome koji su dobili jučerašnji govornici Luisa Bravo, Alan Kostrenčić i Branimir Medić. Talijanska urbanistica Luisa Bravo održala je predavanje pod nazivom Arhitektura gradskog prostora – ulaganje u kulturu javnog prostora: promjena paradigme za održivu ljudsku budućnost.

Foto: Zoran Vitas

Alan Kostrenčić je u predavanju Javni prostori u procesima preobrazbe grada opisao na koji način je uredio javne prostore u Rovinju i Poreču, gdje je opisao i na koji se način može transformirati riva te je podsjetio na realizaciju Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budimić u Zadru s poznatom primjenom staklenih površina. Iznimno je zanimljivo predavanje održao Branimir Medić, jedan od naših najuglednijih arhitekata. Prezentacijom jednostavno nazvanom Javni prostor pokazao je što u stvarnosti čini javni prostor, koje se sve kriterije mora zadovoljiti da bi on to bio, a radi se prije svega o davanju života određenom prostoru tako da ga takvim građani i sami prepoznaju bez da ih se posebno privlači. Završio je podsjećanjem kako je prostor Zagrebačkog velesajma nekada bio daleko ispred svog vremena te se s njime nešto mora učiniti. Spomenimo i to da je pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković uspio duhovitim pozdravnim govorom uvjeriti goste Dana arhitekata kako državni službenik ne mora uvijek biti u okvirima današnjih predrasuda, pa iznio primjer rješavanja građevinske dozvole za jednu česticu u Splitu nakon čak 29 godina. Dani arhitekata 3.0 održavaju se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović a nastavljaju se sutra nizom predavanja i panela.