Otvoren Animafest: U Zagreb stigli filmaši iz cijelog svijeta, prikazuje se čak 300 filmova

Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb, jedan od tri vodeća festivala animacije u svijetu koji će ove godine prikazati oko 300 filmova i ugostit jednako toliko inozemnih filmaša, otvoren je u ponedjeljak u zagrebačkom Kinu SC, tradicionalno uz dodjelu godišnjih nagrada.

Nakon šesnaest godina na mjestu umjetničkog ravnatelja Daniel Šuljić najavio je da odlazi s te funkcije. „Festival nikada nije pripadao jednoj osobi nego je bio zajedničko djelo selektora, autora profesionalaca iz svih krajeva svijeta, volontera, ljubitelja animacije, publike, institucija, gradske i državne vlasti", rekao je na otvorenju. „Sve dok su u fokusu festivala autori i umjetnost, nema bojazni za njega, a nova umjetnička ravnateljica koju ćemo predstaviti na zatvaranju imat će našu punu podršku kao i svi oni koji vjeruju u vrijednosti koje vrijeme nosi”, dodao je.

Osvrnuvši se na proteklo razdoblje Šuljić je rekao kako se tehnologija jako promijenila, animacija je izašla iz kina i ušla u telefone i galerije, narastao je broj autorica i zemalja iz kojih dolaze filmovi – ove godine iz njih čak 95. „Animacija, kao i umjetnost sama, ne poznaje granice. I dok god postoje autori koji stvaraju i ljudi koje njihova djela diraju ravno u srce, ovaj festival imat će svoju dušu i svoj smisao”, poručio je.

Otvorivši festival zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet ustvrdio je da brojke govore same za sebe – bilo je više od 2100 prijava iz 95 zemalja, prikazat će se tristotinjak filmova, od čega oko 150 u natjecateljskom dijelu, a „kvantiteta sigurno nosi kvalitetu”.

Nagradu za životno djelo na otvorenju je primila britanska animatorica Joanna Quinn, rekavši kako joj je velika čast što je nagrađena na tako važnom festivalu koji ima divnu i bogatu povijest. „Osjećam se staro zbog nagrade zaživotno djelo, no ne brinite, napravit ću novi film. Svi koji radimo u animaciji znamo da je to timski rad, a ja sam jednostavno imala sreću raditi s najboljima”, naglasila je.

U ime programa RE:ANIMA triju škola iz Portugala, Belgije i Finske, Nagradu za najbolju školu animacije u ime ovogodišnjeg dobitnika primili su Paulo Viveiros, pročelnik Odsjeka za animaciju Sveučilišta Lusófona i voditelj magistarskog studija RE:ANIMA, te Shauni De Gussem, članica Akademskog odbora RE:ANIMA i predavačica na Školi umjetnosti LUCA.

Nagrada za izniman doprinos proučavanju animiranog filma dodijeljena je američkom novinaru, kritičaru i povjesničaru animacije Amidu Amidiju, koji je rekao kako ima smisla što je dobio nagradu upravo u Zagrebu. „Kada sam prije 22 godine prvi put došao u Europu otišao sam na samo dva festivala, u Annecy i Zagreb jer sam znao sam da su to najvažniji festivali koje moram posjetiti”, istaknuo je.

U večeri otvorenja počelo je i Veliko natjecanje kratkometražnog filma s Oscarom nagrađenim kanadskim lutka-filmom „Djevojka s bisernim suzama” Chrisa Lavisa i Macieka Szczerbowskog, svjetskom premijerom humorističnog lutka-filma „Molim te” Anne Mantzaris u kojem glas daje i Stellan Skarsgård.

Prikazuje se i meditativna biografija vijetnamske školjkarice „Djevojka od vode” Sandre Desmazières ovjenčana Césarom, 3D ironijski komentar na "osobni rast i razvoj" Zacharyja (Zaka) Margolisa „Kako se hoda”, društvenokritički film „Karla i njezine noge” Christopha Büttnera, te novi rad kolumbijsko-francuskog autora Nieta „Um” nadahnut stvaralaštvom Daichija Morija.

Mnogi festivalski sadržaji već su počeli – filmske projekcije, na otvoreno i u kinima, u Kinoteci, Centru Knap i Centru mladih Ribnjak, a iako su službena otvorenja popratnih izložbi na rasporedu kasnije u tjednu, one se mogu razgledati već od ponedjeljka.

U Galeriji Kranjčar to je "Umjetnost Joanne Quinn", u Galeriji na katu KIC-a i Galeriji Šira "Iza kulisa 8", koja otkriva kako su nastali neki od filmova u natjecanjima, a u Studio-galeriji Klet izložba videoigara koje se natječu za novu nagradu, za najbolju umjetničku direkciju videoigre, a na tom mjestu moći će se i zaigrati. Zemlja u fokusu ovogodišnjeg Animafesta je Slovenija.