Dva puna desetljeća filmske čarolije: Vukovarski festival slavi 20. obljetnicu postojanja!

Kao jedno od najznačajnijih i najvažnijih domaćih kulturnih događanja, Vukovarski filmski festival u svoja je puna dva desetljeća postojanja bio domaćinom velikih premijernih naslova, prvenstveno iz domaće, ali i međunarodne nezavisne produkcije.

Ove godine festival slavi uistinu veliku obljetnicu – dvadeset godina postojanja - pa su povodom toga organizatori za svoju vjernu, ali i novu publiku pripremili najsvježije filmske dragulje iz svijeta sedme umjetnosti, kako nagrađivana djela s najvećih svjetskih festivala, tako i komercijalna ostvarenja za široku publiku.

Svakako je najupečatljivija vijest ovogodišnjeg izdanja ona da će svečanost otvorenja 20. Vukovarskog filmskog festivala uživo prenositi Hrvatska radiotelevizija čime će VFF definitivno ući u hrvatsku kulturnu povijest kao tek drugi domaći filmski događaj čije će svečano otvorenje pratiti nacionalna televizijska kuća. U razdoblju od 21:00 do 21:45 sati u srijedu, 2. rujna, otvorenje 20. VFF-a uživo će moći gledati ne samo publika koja se nalazi na licu mjesta – u predivnom perivoju dvorca Eltz Gradskog muzeja Vukovar – već i svi oni koji svoje televizijske ekrane prebace na treći program HRT-a gdje će se prikazivati svečana ceremonija održavanja dvadesete obljetnice ovog najvećeg kulturnog događaja u Slavoniji, a i šire: „Činjenica što smo baš s HRT-om uspjeli dogovoriti prijenos uživo svečanosti otvorenja festivala sve nas iz organizacije ispunjava izuzetnim ponosom, jer iskreno vjerujemo da za ovakve i slične kulturne manifestacije uvijek ima zainteresiranih koji možda nisu u mogućnosti fizički prisustvovati samom događaju. Na ovaj ćemo način naš festival približiti maksimalnom broju gledatelja od kojih će neki – siguran sam – postati i našim budućim gostima“, izjavio je Darko Puharić, direktor Vukovarskog festivala posljednje četiri godine. Tijekom svečanosti otvorenja, među brojnim drugim događajima koje su organizatori pripremili, nastup uživo imat će hrvatski pijanist i skladatelj Matej Meštrović te skladatelj Borna Šercar.

Foto: VFF

Posebnost, ali i novost ovogodišnjeg VFF-a svakako predstavlja i uspostava kulturalnih odnosa s dva jaka regionalna festivala. Jedan od njih je Sarajevo Film Festival, najjači filmski festival jugoistočne Europe. Sarajevo i Vukovar već su dugo vremena gradovi prijatelji pa su u duhu tog dugogodišnjeg prijateljstva, ali i protokolarne suradnje između ta dva grada, organizatori oba festivala postigli dogovor o uspostavi posebnog kulturnog partnerstva između ovih filmskih događaja, koji se već dugi niz godina održavaju u ova dva grada. Cilj suradnje je jačanje kulturnih veza, razmjena filmskih programa, stvaranje novih zajedničkih projekata te međunarodna promocija festivala. Upravo se iz ove ideje izrodio novi programski ciklus „Srce Sarajeva u Vukovaru“ kojim će najjači festival u regiji postati službenim gostujućim festivalom upravo na dvadesetu obljetnicu VFF-a. Drugim riječima, vukovarska će publika će imati priliku pogledati odabrane filmove prikazane na Sarajevo Film Festivalu.

Osim sa Sarajevom, organizatori Vukovarskog festivala također su ostvarili i suradnju s drugim renomiranim regionalnim festivalom – Danima hrvatskog filma Ivo Gregurević koji se održavaju u Orašju. Tako će Vukovarski festival ove godine uz Sarajevo Film Festival ugostiti i festival iz Orašja: „Još smo prošle godine pokrenuli razgovore o mogućoj partnerskoj suradnji s nekim od regionalnih festivala, a taman prije ovogodišnjeg VFF-a uspjeli smo doći do obostrano zadovoljavajućih dogovora s festivalima u Orašju i Sarajevu. Mislim da je to – uz već ranije dogovoreni prijenos uživo svečanosti otvorenja na HRT-u – uistinu sjajna stvar za naš festival, jer ne samo da VFF dodatno pozicionira na karti značajnijih kulturnih događaja u Hrvatskoj, već i sam grad Vukovar dodatno ističe kao kulturno središte Slavonije, ali i šire“, izjavio je Dragan Despot, umjetnički ravnatelj Vukovarskog festivala koji će drugu godinu za redom obnašati tu dužnost.

Uz ostvarenu međusobnu suradnju s dva velika i važna regionalna festivala, postignut je i dogovor s televizijskom kućom CMC koja će tijekom festivala producirati vlastitu cjelovečernju emisiju, a također će se održati i posebna programska večer pod nazivom „Glazba koja traje – CMC/CROATIA RECORDS“ kojom će se kroz projekciju glazbeno-dokumentarnog filma HITMAKER – Đorđe Novković, koncert Borisa Novkovića te izvođenje najpoznatijih skladbi odati počast jednom od najvažnijih autora domaće glazbene scene. Ovaj će program spojiti filmsku i glazbenu publiku te stvoriti emotivan i atraktivan događaj visoke vrijednosti za sam festival. Drugu godinu za redom Croatia Records će tijekom svečanosti zatvaranja festivala dodijeliti Nagradu za poseban doprinos filmskoj glazbi čime će se dodatno afirmirati važnost glazbe u sedmoj umjetnosti. Vukovarski se festival ove godine održava u razdoblju od 2. do 5. rujna, što je već ustaljeni termin koji se poklapa s krajem ljetnih godišnjih odmora i početkom nove školske godine. Generalni pokrovitelj i organizator festivala je Grad Vukovar dok su Gradski muzej Vukovar, Hrvatski dom Vukovar, Vukovarski vodotoranj te Turistička zajednica Grada Vukovara njegovi suorganizatori. Zlatni sponzor festivala ove godine je Hrvatska Pošta.

Foto: VFF

U službenom žiriju ovogodišnjeg festivala koji će u konačnici odlučivati o pobjednicima u kategorijama dugometražnih i kratkometražnih igranih, dokumentarnih te animiranih filmova nalazi se čak devet stručnjaka iz raznih područja umjetnosti te svijeta zabave. O najboljim igranim filmovima – dugometražnim i kratkometražnim – odlučivat će žiri u sastavu austrijske redateljice Sabine Hiebler, čija je dugometražna drama „80 plus“ prošle godine pobijedila upravo u Vukovaru; renomiranog domaćeg glumca Gorana Grgića te kreativne dubrovačke filmašice Dore Šarić.

Žiri za dokumentarni film uključuje slavnu glumicu Kseniju Pajić, uspješnog redatelja, glazbenika i scenarista Domagoja Božidara Burića te priznatu novinarku Jelenu Ružić. Drugu godinu za redom selekciju animiranog filma odradila je ugledna filmska redateljica i animatorica Ana Despot, a žiri u toj kategoriji upotpunjuju akademski slikar Darko Bakliža, ilustrator Manuel Šumberac te redatelj Eugen Bilankov. Pred žirijem će ove godine biti izuzetno zahtjevan zadatak, jer su festivalski selektori na čelu s umjetničkim ravnateljem Draganom Despotom pripremili pregršt kvalitetnih djela iz svijeta sedme umjetnosti od kojih svakako moramo izdvojiti OČEVINU, poljskog redatelja Pawela Pawlikowskog, dramu sa sjajnom Sandrom Hüller u glavnoj ulozi, filmu koji je na ovogodišnjem festivalu u Cannesu osvojio nagradu za najbolju režiju.

"Očevina" Foto: VFF

U sklopu festivala također će se prikazati i MINOTAUR, ruskog redatelja Andreja Zvjaginceva koji je, pak, na festivalu u Cannesu ovjenčan velikom nagradom žirija – drugom po važnosti nagradom tog festivala nakon Zlatne palme.

"Minotaur" Foto: VFF

U službenoj konkurenciji također će se prikazati i rumunjski film ŽUTA KRAVATA redatelja Sergea Ioana Celebidachija u kojem se u glavnim ulogama, između ostalih, pojavljuju Sean Bean, Miranda Richardson te američki glumac s hrvatskom putovnicom John Malkovich, a čija će projekcija na Vukovarskom festivalu ujedno označiti i hrvatsku premijeru tog naslova. Najmlađe posjetitelje i ove godine očekuje četvrto po redu sada već nezaobilazno izdanje Dječjeg VFF-a.

"Žuta kravata" Foto: VFF

Kompletan filmski program Vukovarskog festivala – kako iz službene konkurencije tako i onaj iz popratnih programa – bit će objavljen u kolovozu, a ulaznice za željene projekcije moći će se kupiti od 7. kolovoza putem servisa Entrio.



Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna!