Od suđenja Michaelu Jacksonu do nove sezone Avatara: Ovi filmovi i serije u lipnju dolaze na Netflix

Dok ljetne temperature rastu, mnogima će najbolji plan za bijeg od vrućine biti udobnost vlastitog doma uz klima-uređaj i pregršt novog sadržaja na omiljenom streaming servisu, a upravo zbog toga Netflix je za lipanj pripremio iznimno bogat i raznolik program, pazeći da nitko ne ostane bez opcija za višesatno gledanje.

Mjesec pred nama tako će obilježiti povratak globalnih fenomena poput serije "Avatar: The Last Airbender", ali i premijere visokobudžetnih filmova sa zvijezdama poput Jennifer Lopez, Johna Cene i Oscara Isaaca. Ljubitelji napetih priča također će doći na svoje uz nove adaptacije romana Harlana Cobena, kao i potresne dokumentarce o stvarnim zločinima, dok su za gledatelje željne vedrijih tema pripremljene šarmantne romantične komedije te intrigantni dokumentarni filmovi koji otvaraju nove perspektive na poznate događaje. Bilo da ste raspoloženi za smijeh, napetost, nostalgiju ili emotivne drame, jedno je sigurno: ovog će lipnja mnogima najpopularnije odredište biti – kauč!

Već na samom početku mjeseca, 3. lipnja, stiže jedan od najiščekivanijih dokumentarnih naslova godine - trodijelna serija "Michael Jackson: The Verdict". Gotovo dva desetljeća nakon jednog od najpraćenijih suđenja u povijesti pop kulture, Netflix donosi detaljnu rekonstrukciju kaznenog procesa protiv Michaela Jacksona iz 2005. godine. Za razliku od brojnih prethodnih projekata, fokus ovdje nije na glazbenoj ostavštini Kralja popa, već isključivo na sudskom procesu koji je uslijedio nakon optužbi za zlostavljanje maloljetnika, a serija uključuje razgovore s ključnim akterima iz sudnice, uključujući članove porote, svjedoke i odvjetnike, kako bi se publici pružio dosad neviđen uvid u slučaj koji je polarizirao svijet. Autori su, kako kažu, pristupili priči kao povijesnom zapisu, s ciljem da ponude novi pogled na slučaj koji se odvijao iza zatvorenih vrata, s obzirom na to da kamere nisu bile dopuštene u sudnici.

Ljubitelji serija s nestrpljenjem iščekuju 25. lipanj, kada na platformu stiže druga sezona fantastičnog spektakla "Avatar: The Last Airbender". Nakon što je prva sezona postavila temelje priče, nastavak obećava još veći ulog, mračniji ton i dublji razvoj likova. Aang će se, naime, posvetiti učenju vladanja zemljom, a na tom putu timu će se pridružiti i Toph, omiljeni lik iz originalne animirane serije.

S druge strane, 11. lipnja vraća se jedna od najpopularnijih "comfort" serija, "Sweet Magnolias". U petoj sezoni tri najbolje prijateljice, Maddie, Helen i Dana Sue, napuštaju idilični gradić Serenity i odlaze u avanturu u New York, a nova sezona donosi proširenje glumačke postave, svježu dozu drame i romantike, kao i neočekivane poslovne prilike i ljubavne izazove za svaku od njih.

Naravno, ne zaostaje ni Netflixova filmska ponuda, a predvodi je romantična komedija "Office Romance" s Jennifer Lopez i Brettom Goldsteinom, zvijezdom serije "Ted Lasso", koja na streaming platformu stiže 5. lipnja. U ovoj komediji Jennifer Lopez glumi moćnu direktoricu zrakoplovne kompanije koja se upušta u tajnu aferu s novim korporativnim odvjetnikom, što pokreće niz duhovitih i kompliciranih situacija. A za dodatnu dozu smijeha, ali i akcije, pobrinut će se "Little Brother", buddy komedija koja stiže 26. lipnja te u kojoj se spajaju dvije naizgled nespojive komičarske energije – John Cena i Eric André. Cena glumi uspješnog agenta za nekretnine čiji se savršeno organizirani život okreće naglavačke kada mu se u život vraća ekscentrični mlađi brat, a sudar njihovih svjetova – Cenine metodičnosti i Andréova kaosa – stvara niz urnebesnih situacija koje ih prisiljavaju da preispitaju što zapravo znači biti obitelj.

Naposljetku, 24. lipnja na Netflix stiže drama "In the Hand of Dante" s Oscarom Isaacom u dvostrukoj ulozi - on je pisac u sadašnjosti, ali i sam Dante Alighieri u 14. stoljeću. Uz njega u filmu se pojavljuje i nevjerojatna glumačka postava koju, između ostalih, čine Gal Gadot, Jason Momoa i John Malkovich, a sama priča prati opasno putovanje ukradenog rukopisa "Božanstvene komedije", ispreplićući tako moderni triler s povijesnom dramom o nastanku jednog od najvećih djela svjetske književnosti.

A za one željne misterija i napetosti, Netflix 18. lipnja donosi seriju "I Will Find You", prvu američku ekranizaciju romana majstora trilera Harlana Cobena. Sam Worthington glumi oca koji služi doživotnu kaznu za ubojstvo sina, no kada dobije dokaz da bi dječak mogao biti živ, bježi iz zatvora u očajničku potragu za istinom, a dok ga nemilosrdno progone vlasti i oni koji su mu smjestili, on mora zaroniti duboko u svijet laži kako bi razotkrio zavjeru i spasio sina.

Početkom mjeseca, točnije 4. lipnja, stiže i potresna britanska mini-serija "The Witness", temeljena na istinitoj priči o ubojstvu Rachel Nickell 1992. godine. Slučaj je poseban jer je jedini svjedok bio Rachelin dvogodišnji sin, a serija se detaljno bavi kontroverznom policijskom operacijom te psihološkim posljedicama koje je zločin ostavio na obitelj, postavljajući teška pitanja o sustavu i medijskom pritisku. Istoga dana izlazi i prateći dokumentarac "The Murder of Rachel Nickell".

Naposljetku, mjesec ispunjen novitetima 19. lipnja donosi i šarmantnu romantičnu komediju "Voicemails for Isabelle" sa Zoey Deutch, koja prati djevojku čije slučajne glasovne poruke ostavljene neznancu pokreću neočekivanu romansu. Stiže i emotivna drama "Color Book" o ocu i sinu koji se povezuju nakon obiteljske tragedije, a film kroz njihovo zajedničko putovanje istražuje teme tuge, oprosta i obiteljskih veza. Ponuda će biti dodatno obogaćena i Oscarom nagrađenim filmom "Poor Things" te nizom filmskih klasika.