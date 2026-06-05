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programi za sve generacije

Počinje Ljeto na Rokovom! Očekuju nas likovne radionice i filmovi za najmlađe, urbane šetnje, koncert Željke Veverec...

Zagreb: U sklopu manifestacije Noć muzeja u Klovićevim dvorima održana je radionica za djecu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
05.06.2026.
u 12:21

Ulaz na sve programe Ljeta na Rokovom je slobodan, a novosti o programima mogu se pratiti na društvenim mrežama Likovnog centra

Likovni centar Grada Zagreba ponovno će tijekom cijeloga lipnja u svom zelenom vrtu i bližoj okolici organizirati Ljeto na Rokovom, kojim kroz niz programa, izložbi, koncerata, radionica približava umjetnost posjetiteljima svih generacija.

Drugo izdanje manifestacije na Rokovom perivoju predstavit će na godišnjoj izložbi odabrane radove svojih polaznika u medijima slikarstva, kiparstva i umjetničke keramike, uz koncert Željke Veverec na otvorenju.

Najmlađe očekuju filmovi koje je za njih izabrao Animafest, radionice tehnike reciklaže, animacije i zvukova eksperimentalnog instrumenta šahtofon, dok odrasli mogu sudjelovati u urbanoj šetnji Rokovim perivojem i Josipovcem. Uz pogled na vile nekih od najpoznatijih umjetnika prve polovine 20. stoljeća i arhitektonske bisere hrvatske moderne, šetnja otkriva urbanistički razvoj, prošlost i društveni kontekst te posebne gradske lokacije, najavljeno je.

Bit će tu i radionica o tehnici bojenja tekstila prirodnim bojama Vedrane Peček, eksperimentalni radiofonijski performans umjetničkog dvojca, Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo, te program Slušna obmana koji će ugostiti hip-hop izvođača Renata Đosića Renmana.

U Memorijalnoj zbirci Joze Kljakovića, koja djeluje u Likovnom centru, traje izložba “Ljetni opus” s fokusom na djela ovog velikog slikara koja tematiziraju dokolicu i Mediteran. Izložba i stalni postav moći će se razgledati i uz stručno vodstvo voditeljice Zbirke Lidije Fištrek, dok će suautorica izložbe Petra Vugrinec imati predavanje o Kljakoviću.

Terapeutkinja na području osobnog razvitka Sanja Tatalović će, koristeći Kljakovićevo umjetničko djelo kao sigurni posrednik unutarnjeg rada, održati edukativnu radionicu “Žena, simbol i identitet”. Za kraj drugog izdanja Ljeta na Rokovom, prve srpanjske večeri ostavljen je klavirski recital pijanistice Virne Kljaković.

Ulaz na sve programe Ljeta na Rokovom je slobodan, a novosti o programima mogu se pratiti na društvenim mrežama Likovnog centra. Za radionice se prijavljuje na e-adresu likovnicentar72@gmail.com.

Ključne riječi
kultura animafest Željka Veverec Likovni centar Grada Zagreba koncerti radionice Jozo Kljaković vizualna umjetnost manifestacija Ljeto na Rokovom

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