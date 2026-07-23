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Elon Musk najavio vlastitu 'Odiseju': Kao odgovor na Nolanov spektakl, njegov AI napravit će 'povijesno točan' film

FILE PHOTO: Elon Musk is seen in China
Evan Vucci/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
23.07.2026.
u 11:16
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Nakon višemjesečnih kritika na račun glumačke postave filma Christophera Nolana, tehnološki mogul obećava adaptaciju Homerovog epa do kraja godine. Uz AI verziju, podržao je i ideju o filmu Mela Gibsona s budžetom od 100 milijuna dolara, koji bi se snimao na homerskom grčkom

Tehnološki mogul i vlasnik društvene mreže X, Elon Musk, najavio je kako će njegova platforma za umjetnu inteligenciju do kraja godine producirati cjelovečernju filmsku adaptaciju Homerove "Odiseje". Objava, koja je stigla kao izravan odgovor na iznimno uspješan film Christophera Nolana, obećava verziju koja će biti "povijesno točna i vjerna Homerovoj umjetnosti".

Musk je svoju namjeru potvrdio podijelivši video generiran pomoću AI alata Grok Imagine, najavivši kako će ista tehnologija stvoriti cjelokupni film.

Muskov pohod protiv Nolanove verzije traje već mjesecima, a u središtu njegovih kritika nalazi se odabir glumaca. Tehnološki vizionar bio je jedan od najglasnijih kritičara odluke da glumica Lupita Nyong’o tumači Helenu Trojansku, a transrodni glumac Elliot Page grčkog vojnika Sinona. U nizu objava na X-u, Musk je optužio Nolana da je "izgubio integritet" i da se priklonio "woke" ideologiji isključivo kako bi osvojio nagrade, nazivajući odabir glumaca "uvredom za Homera". Njegove su kritike naišle na plodno tlo među konzervativnim komentatorima, koji Nolanov film vide kao još jedan primjer progresivne politike Hollywooda koja, po njihovom mišljenju, zanemaruje izvorni materijal i povijesnu vjerodostojnost.

Kao alternativu, Musk nije ponudio samo AI generirani film. U zasebnoj objavi iskazao je punu podršku prijedlogu jednog korisnika da se Melu Gibsonu dodijeli budžet od 100 milijuna dolara za snimanje vlastite, "autentične" verzije "Odiseje". Taj bi projekt, prema prijedlogu, uključivao pedantno izrađene replike povijesnih brodova, oklopa i oružja, dok bi se cjelokupni dijalog preuzeo izravno iz Homerovog epa i izgovarao na izvornom, homerskom grčkom.

Na Muskovu najavu reagirali su i pojedinci iz filmske industrije, a među najoštrijima bio je redatelj Scott Derrickson, koji je na X-u napisao: "Očito Elon Musk nema pojma o filmu i prestao je čitati knjige još u svojim dvadesetima. Njegova mišljenja o umjetnosti ne vrijede ništa."

Ironično, dok Musk planira svoje protuudare, Nolanova "Odiseja" niže uspjehe. Unatoč kontroverzama i kritikama s desnog političkog spektra, film je ostvario ogroman komercijalni uspjeh, zaradivši impresivnih 264 milijuna dolara diljem svijeta već u prvom vikendu prikazivanja. Kritičari su ga dočekali s hvalospjevima, opisujući ga kao "apsolutni trijumf", "spektakl" i "remek-djelo" te ga već sada svrstavaju među glavne kandidate za Oscara. Publika je, sudeći prema ocjenama na stranicama poput Rotten Tomatoes, također oduševljena.

U filmu glumi impresivna postava koju predvode Matt Damon kao Odisej i Anne Hathaway kao Penelopa, a sporedne uloge tumače zvijezde poput Zendaye, Charlize Theron i Roberta Pattinsona. Sam Nolan na kritike je odgovorio mirno, usporedivši situaciju s onom dok je radio na trilogiji o Batmanu, rekavši kako su rasprave prije nego što publika vidi film "uvijek irelevantne".

*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
kultura Protuudar obračun Grok AI Elon Musk Christopher Nolan film Odiseja

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