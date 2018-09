U ponedjeljak, 1. listopada 2018. u 19 sati u ADU Galeriji f8, Trg Republike Hrvatske 8, otvara se izložba Gorana Trbuljaka pod nazivom "Tanhoferu i Babaji".

Riječ je o jednom od najznačajnijih hrvatskih likovnih umjetnika i filmskih snimatelja čija je nastavna i pedagoška djelatnost na Akademiji dramske umjetnosti trajno pridonijela profesionalnom razvoju mnogih generacija hrvatskih filmskih i TV snimatelja.

Prepoznatljivim, jednostavnim postavom izložbe, profesor Trbuljak pozdravit će se sa studentima i kolegama nakon 30 godina rada na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Na izložbi će biti prikazan jedan fotografski i jedan filmski rad. Panoramskom fotografijom mrtve prirode, iz serije „Skica za skulpturu“, autor prikazuje uskoro nestajuće alate za nastavu i profesiju, a eksperimentalnim filmom „3+3=7“ postupak superponiranja njegovih ranije nastalih eksperimentalnih i animiranih filmova. Tim postupkom nastaje novi film koji gledateljima daje mogućnost izbora i osobnog čitanja naracije.

Foto: Promo

Goran Trbuljak uz izložbu piše: "Nešto me priječi da ovu izložbu u Galeriji f8, Akademije dramske umjetnosti nazovem oproštajnom. Radije bih izložbu posvetio Tanhoferu i Babaji, mojim profesorima koji su me i doveli ovdje. Kao što su oni gledali kroz prste na sve moje greške, prvo one studentske, a onda i profesionalne, tako i ja sad molim svoje "samouke studente" da i oni učine isto. Neki sensei je rekao "Kao da samo loši učenici postaju profesori dok dobri učenici i dalje su dobri učenici". Rečenica koja mi se učinila intuitivno podesnom za ovaj tekst, ne cilja naravno ni na koga drugogh osim na mene samoga, a možda će mi ova izložba i njen povod, pomoći da je bolje razumijem i malo zažalim što njen pun smisao nisam dokučio ranije."

Izložba ostaje otvorena do 20. listopada, radnim danom od 12 do 19 sati, a subotom od 10 do 15 sati.

BIOGRAFIJA AUTORA

Goran Trbuljak (Varaždin, 1948.) je snimatelj, redatelj, likovni umjetnik i sveučilišni nastavnik. Studirao je na Likovnoj akademiji u Zagrebu gdje je 1972. godine diplomirao na grafičkom odsjeku, a 1980. diplomira na tadašnjoj Akademiji za film, kazalište i TV (danas ADU) na Odsjeku snimanja. Od 1988. godine stalno djeluje kao profesor na toj visokoškolskoj ustanovi. Osim profesionalnog bavljenja filmom i umjetničkom djelatnošću na području likovnih umjetnosti, fotografije i videa, radio je i kao grafički urednik i urednik fotografije u raznim časopisima u kojima je povremeno pisao i piše o fotografiji, filmu i slikarstvu.