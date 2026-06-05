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Neki drugi imigranti

150 godina omiljenog skrovišta Zagrepčana: Znate li koju su zelenu oazu osnovali Česi?

Čarolija Botaničkog vrta u Zagrebu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Hina
05.06.2026.
u 15:54

Povijesnu priču o osnivanju vrta pokrenuo je 1876. godine češki botaničar i prvi zagrebački profesor botanike dr. Bohuslav Jiruš. Njegovu je zamisao 1889. godine realizirao  Antun Heinz, Zagrepčanin čeških korijena, koji je glavni nacrt izradio u suradnji s češkim nadvrtlarom Vítězslavom Durchánekom.

Doprinos čeških stručnjaka oblikovanju zagrebačke kulturne i znanstvene povijesti bit će u središtu programa „Od Praga do Zagreba: Češki trag u nastanku Botaničkog vrta u Zagrebu“, koji će se u povodu 150. obljetnice ideje o osnivanju tog vrta održati u subotu, 13. lipnja, najavili su organizatori.

Manifestacija će se održati u Botaničkom vrtu PMF-a od 11 do 13 sati, a posvećena je češkim stručnjacima i zajednicama koji su sudjelovali u nastanku ove važne zagrebačke kulturne i znanstvenih institucije.

Program uključuje pop-up izložbu o razvoju vrta, šetnju različitim dijelovima vrta s povijesnim osvrtom na nastanak i oblikovanje pod vodstvom Vanje Stamenkovića te glazbeni nastup članova Češke besede Zagreb, najstarije udruge neke nacionalne manjine u Zagrebu osnovane 1874. godine.

Povijesnu priču o osnivanju vrta pokrenuo je 1876. godine češki botaničar i prvi zagrebački profesor botanike dr. Bohuslav Jiruš. Njegovu je zamisao 1889. godine realizirao  Antun Heinz, Zagrepčanin čeških korijena, koji je glavni nacrt izradio u suradnji s češkim nadvrtlarom Vítězslavom Durchánekom.

Durchánek je iz Češke došao u Hrvatsku 1890. godine i sljedećih trideset godina djelovao na unaprjeđenju vrtlarstva u Hrvatskoj, uključujući uređivanje nasada na Plitvičkim jezerima i u više gradskih perivoja.

Organizatori ističu kako je priča o nastanku Botaničkog vrta dio šire priče o Zagrebu kao gradu koji su oblikovali ljudi različitih podrijetla, jezika i kulturnih iskustava. Češki stručnjaci i kulturni djelatnici ostavili su važan trag u znanstvenom, obrazovnom i javnom životu grada, a taj je doprinos sastavni dio zagrebačke povijesti.
 
Organizator programa je Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, u suradnji s Botaničkim vrtom PMF-a i Češkom besedom Zagreb, a ulaz je besplatan.

Ključne riječi
PMF Češka beseda Česi imigranti Zagreb botanički vrt

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