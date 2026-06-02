Pod šatorom CirkoBalkane

Svjetska imena suvremenog cirkusa koji spaja klauneriju, fizičko kazalište i apsurd, stižu u Pogon Jedisntvo

Cirkobalkana
VL
Autor
Vecernji.hr
02.06.2026.
u 14:01

Zagreb ovog tjedna postaje jedno od najzanimljivijih mjesta europske cirkuske scene. Nakon snažnog gostovanja Palestinskog cirkusa, koji je publiku osvojio spojem akrobatske virtuoznosti i ljudske priče, CirkoBalkana 14 nastavlja s nastupima francuskih i španjolskih umjetnika među kojima se posebno ističe višestruko nagrađivana predstava MDR skupine Los Galindos

Nakon snažnog gostovanja Palestinskog cirkusa koje je publiku ostavilo bez daha, CirkoBalkana 14 nastavlja s predstavama europskih velikana suvremenog cirkusa, među kojima se posebno ističe višestruko nagrađivani spektakl MDR španjolske skupine Los Galindos. Od 3. do 6. lipnja prostor Pogona Jedinstvo i CirkoBalkana šatora ponovno postaje središte suvremenog cirkusa regije i Europe. 

CirkoBalkana 14 ulazi u svoj drugi festivalski tjedan i donosi program koji okuplja umjetnike različitih generacija, poetika i iskustava pod ovogodišnjom temom Generacije.

Nakon prvih festivalskih dana obilježenih predstavom Entropija beogradske Cirkusfere, predstavljanjem rada u nastajanju circusnext finalista T.O.A. te gostovanjem Palestinskog cirkusa s predstavom Sarab, zagrebačku publiku očekuju dani ispunjeni vrhunskim suvremenim cirkusom, razgovorima, edukacijom i glazbom.

Posebno snažan trag na publici ostavili su upravo palestinski umjetnici. Kroz impresivnu akrobatsku vještinu, osobne priče i iznimnu emotivnu prisutnost pokazali su kako umjetnost može biti prostor otpora, nade i ljudskog dostojanstva. Njihova izvedba nije bila samo predstava nego podsjetnik da se snagom kreativnosti, zajedništva i ljudskosti vrijedi boriti čak i u najtežim okolnostima.

U nastavku festivala publika će upoznati novu generaciju regionalnih umjetnika koji svoje obrazovanje stječu na prestižnim europskim cirkuskim školama, vidjeti radove u nastajanju te predstave nekih od najzanimljivijih europskih cirkuskih autora današnjice.

Jedan od vrhunaca ovogodišnjeg programa svakako je predstava MDR španjolske skupine Los Galindos. Ovaj višestruko nagrađivani kolektiv već desetljećima pomiče granice cirkuske umjetnosti, a njihova predstava istovremeno fascinira, nasmijava i duboko dira publiku. Los Galindos virtuozno spajaju klauneriju, fizičko kazalište, apsurd i vrhunsku izvedbenu preciznost stvarajući iskustvo koje ostaje dugo nakon završnog aplauza. Zagreb rijetko ima priliku ugostiti umjetnike ovakvog međunarodnog ugleda, a upravo zato ovogodišnja CirkoBalkana predstavlja jedinstvenu priliku da se publika susretne sa samim vrhom suvremenog europskog cirkusa.

"Jedna od najljepših stvari ovogodišnjeg festivala jest činjenica da se na istom mjestu susreću umjetnici koji tek ulaze u profesionalni svijet i oni koji desetljećima stvaraju i oblikuju suvremeni cirkus. Tema Generacije nije samo naziv festivala nego stvarni susret iskustava, energija i različitih pogleda na umjetnost i život. Takvi susreti stvaraju zajednicu i daju smisao onome što radimo", ističe Nikola Mijatović, organizator festivala.

Osim predstava, festivalski život nastavlja se svake večeri uz vinilne glazbene selekcije u dvorištu Pogona Jedinstvo gdje se brišu granice između izvođača i publike.

"Od početka smo željeli da festival živi i nakon predstava. Zato smo svaku večer povezali dva DJ-a u back-to-back vinilnim setovima. To nisu samo popratni programi nego produžetak festivalskog iskustva – mjesto susreta, razgovora, plesa i spontanih druženja. Upravo tada nastaje ona posebna atmosfera po kojoj ljudi pamte CirkoBalkanu", kaže Ratko Bokić, glazbeni selektor festivala.

Uz izvedbeni program, festival donosi i radionice, razgovore s umjetnicima te koncert beogradskog sastava Skier and Yeti, dugogodišnjih prijatelja festivala.

PROGRAM 

Srijeda, 3. lipnja

U 18 sati u Velikoj dvorani Pogona Jedinstvo održat će se razgovor Tijela koja pamte, susret 40+ cirkuskih umjetnika o dugovječnosti umjetničke prakse, koji moderira Katarina Kolega.

U 19:30 u CirkoBalkana šatoru slijedi program Svjetsko, a naše! – kratke izvedbe mladih regionalnih umjetnika koji se školuju na međunarodnim cirkuskim akademijama: Maje Wiene Benić, Iskre Dilkić, Klare Barišić, Maše Borović, Mie Bradić i Noaha Cvijanovića. Ulaz je slobodan uz dobrovoljnu donaciju.

Večer završava u dvorištu Pogona Jedinstvo uz DJ dvojac Robert Mareković i Lord Čardak.

Četvrtak, 4. lipnja

U 19:30 slovenska skupina Mismo Nismo predstavlja rad u nastajanju Tuga.

U 20:30 na tajnoj lokaciji izvodi se dugo očekivana predstava MDR skupine Los Galindos.

Od 22 sata u Klubu Močvara održava se cirkuska zabava uz koncert Skier and Yeti te DJ Klauna.

Petak, 5. lipnja

U 18 sati održat će se promocija godišnjaka hrvatske cirkuske produkcije C25.

U 19:30 francuska skupina My! Laika izvodi predstavu Dolores.

U 20:30 slijedi druga izvedba predstave MDR skupine Los Galindos.

Večer zaključuju DJ-evi Erol i Zak.

Subota, 6. lipnja

U 17 sati održat će se radionica izrade lutaka od starih tkanina.

U 19 sati francuska skupina Un Loup pour l'Homme izvodi predstavu Grand-Mother Project.

U 20 sati slijedi predstava STEK francuskog kolektiva Cie Intrepidus Squad.

Večer završava uz DJ-eve MMMenigu i Stankoff.

EDUKACIJSKI PROGRAM

 4. lipnja od 16 do 18 sati u Velikoj dvorani Pogona Jedinstvo održava se Hand to Hand radionica koju vode umjetnici francuske skupine My! Laika.

Ulaznice za predstave dostupne su putem Core Event sustava.

CirkoBalkanu 14 organiziraju Cirkorama i Cirkusfera u suradnji s Pogonom i kolektivom ROOM 100, uz podršku Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija RH, Teatroskopa, Francuskog instituta, Zaklade Solidarna i Zaklade Kultura nova.

Apsurd teatra piše Bojana Radović

Svaki ravnatelj kazališta mora znati s novcem i s ljudima. Ali došla su vremena u kojima treba znati i ljude štititi od nasilja

Ravnatelji i intendanti naših kazališta ljudi su o kojima publika u pravilu najmanje razmišlja jer ih (s pravom) zanimaju glumci (pjevači, plesači) i redatelji, umjetnici s kojima su u doticaju, ljudi s kojima dijele emocije, dišu isti zrak za trajanja svake predstave. Tek skandali, imenovanja, smjene, odazivi na natječaje, stvarne ili umišljene političke veze... prilike su u kojima šira javnost barata i imenima ravnatelja. I pri tome ih se najčešće doživljava tek kao osobe koje "slože" neki program i upravljaju novcem. Istina ne može biti drugačija ni složenija

