Nemoralni honorari v.d. ravnateljici Baleta Mirni Sporiš Miani i scenografu Slavenu Raosu

Nakon nestručne PR-ovke koja je nanijela štetu HNK Split pa joj nisu produžili ugovor o djelu, novi skandal potresa teatar. Riječ je o tzv. dvostrukim ugovorima koje su za produkciju baleta Giselle sa HNK Split sklopili v.d.ravnateljice Baleta Mirna Sporiš Miani i upravitelj Tehnike Slaven Raos.

Zaključili su ugovore o autorskom djelu po kojem v.d. šefica baleta Mirna Sporiš Miani za koreografiju Adamavog klasičnog baleta Giselle dobiva honorar u neto iznosu od 10.000 eura, a Slaven Raos za scenografiju 6.000 eura. Je li to u skladu sa zakonom budući se radi o zaposlenicima koji u toj kući uredno primaju plaću?

U HNK Split tvrde kako je po zakonu i da se radi o autorskim angažmanima vezanim uz produkciju Giselle, konkretno za poslove koreografkinje i scenografa, koji predstavljaju samostalna umjetnička autorska djela.

Koliko je poznato, autorsko umjetničko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz umjetničkog područja koja ima individualni karater.

V.d. ravnateljica Baleta Mirna Sporiš Miani potpisala je koreografiju za "Giselle" slavnoga Adolphea Adama. Njezina koreografska kreativnost, inovativnost i veliki umjetnički doprinos ogleda se u tome što je dovela na scenu polaznike baletnog studija HNK Split, učenike Glazbene škole Josipa Hatzea i članove Folklornog ansambla Jedinstvo. Inače, nova produkcija, piše na stranicama teatra, temelji se na klasičnim koreografskim postavkama Julesa Perrota, Jeana Corallija i Mariusa Petipaa.

Voditelj Tehnike Slaven Raos se savršeno sjetio baleta "Vragolasta djevojka" i staru scenografiju iskoristio za novu produkciju "Giselle". Svaka čast na štedljivosti. Sve po zakonu. I ugovori o autorskom djelu, i isplaćeni honorari, i napose originalne intelektualne tvorevine...

No, to nije sve. U financijskom planu za predstojeće Splitsko ljeto piše da je za "Giselle" odnosno za honorare-autorski tim predviđeno 13.750 eura. Znači li to da će v.d. šefice Baleta i scenograf za "Giselle" dobiti još 13.750 eura?

Iz uprave teatra obrazložili su nam kako je Festivalsko vijeće 72. Splitskog ljeta taj trošak predvidjelo za preinake! Jer nije isto izvoditi djelo u zgradi i na otvorenom. Taj se trošak navodno mora predvidjeti i to je uobičajeno.

Operni pjevač, bas Božo Župić, v.d. intendanta rekao nam je kako se isplaćeni honorari njihovim djelatnicima Mirni Sporiš Miani i Slavenu Raosu ne protive zakonu i da je trebalo brzo reagirati da se Giselle izvede. Pritom je istaknuo kako su on i hornist Frane Igor Barović koji obnaša dužnost v.d. ravnatelja Opere, također potpisali ugovor sa Gradom o angažmanu, a honorar im je 1 euro!

U intervju u Večernjem listu prije par mjeseci v.d. šefica Baleta MIrna Sporiš Miani uz ostalo naglasila je: "Jedino što priznajem jesu trud, kvaliteta, istinska predanost i ono što je pošteno zasluženo."

Honorari za autorska djela su, tvrde, po zakonu. No, jesu li pošteno zasluženi i moralni?