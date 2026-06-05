Obitelj konačno otkriva istinu o Basquiatu: u svemu im je pomogao zaručnik Taylor Swift!

Novi dokumentarni film o životu i djelu Jean-Michela Basquiata, jednog od najutjecajnijih umjetnika 20. stoljeća, spreman je za svoju svjetsku premijeru na Tribeca Film Festivalu 2026. godine. Jednostavno nazvan "Jean-Michel", prvi je to film koji je u potpunosti odobrila umjetnikova obitelj. Režiju potpisuju Quinn Whitney Wilson, kojoj je ovo redateljski debi, i Viridiana Lieberman, montažerka nagrađivanog Netflixovog dokumentarca "The Perfect Neighbor". Prema sinopsisu, film ima za cilj ispričati priču o slavnom umjetniku kroz nove intervjue s članovima najuže obitelji i bliskim prijateljima, te kroz dosad neviđena djela i arhivske snimke, poput rijetkih, privatnih Super 8 i 16mm filmova.

Sestre Lisane Basquiat i Jeanine Heriveaux, koje su ujedno i izvršne producentice filma, u zajedničkoj su izjavi izrazile svoje zadovoljstvo konačnim proizvodom. "Mi, njegova obitelj, duboko smo ponosne što vidimo da je Jean-Michelova puna ljudskost prikazana s toliko pažnje, namjere i poštovanja", poručile su. Njihovo sudjelovanje ključno je za film koji želi prikazati privatnu stranu samoukog umjetnika odraslog u Brooklynu, čija je umjetnost kombinirala grafite, uličnu umjetnost i punk senzibilitet. Basquiat je od rane mladosti stekao međunarodnu slavu, godinama prije svoje prerane smrti u dobi od samo 27 godina, a njegovo nasljeđe i danas snažno odjekuje svijetom umjetnosti.

Produkcijski tim okuplja impresivna imena poput Jordana Wynna, Andrewa Frieda, Harlina Lawala i Lane Barkin, no najveće iznenađenje je popis izvršnih producenata na kojem se našla i zvijezda NFL-a i igrač Kansas City Chiefsa te dečko globalno popularne pop-zvijezde Taylor Swift, Travis Kelce. Njegovo sudjelovanje u projektu posvećenom likovnoj umjetnosti privuklo je dodatnu medijsku pažnju. Uz njega, na popisu su i Rob Guillermo, Nihaar Sinha, Louis Krubich, John Janick i mnogi drugi, što svjedoči o velikom interesu za približavanje Basquiatove priče novoj generaciji. Tim okupljen oko filma jamči produkciju na najvišoj razini, dostojnu umjetnika kojim se bavi.

Iako je The Hollywood Reporter izvijestio da je Netflix osigurao prava na prikazivanje filma, službena potvrda o globalnom distribucijskom ugovoru s ovim streaming divom još uvijek se čeka. Redateljice su istaknule kako bi Netflix bio idealan dom za njihov film. "Nasljeđe Jean-Michela Basquiata je neosporno. Njegovu umjetnost vidimo posvuda, od najvažnijih muzeja do odjeće na ulicama. Ipak, mit i čovjek nisu isto. Tijekom desetljeća, 'Basquiat' je postao nadimak koji ne obuhvaća cijelu osobu. Njegovo podrijetlo pretvorilo se u rastuću mitologiju i krajnje je vrijeme da ga upoznamo u svim višeslojnim i moćnim načinima na koje se kretao ovim svijetom. To je naš cilj s ovim filmom i nismo mogle zamisliti bolji dom od Netflixa, čiji globalni doseg odgovara njegovom", stoji u njihovoj izjavi.

Interes za Basquiata ne jenjava ni desetljećima nakon njegove smrti. On ostaje jedna od najvažnijih figura na tržištu umjetnina, a njegova djela postižu vrtoglave cijene na aukcijama. Njegova slika "Untitled" iz 1982. godine prodana je za rekordnih 110,5 milijuna američkih dolara 2017. godine, čime je postao jedan od najskupljih američkih umjetnika u povijesti. Tržište za njegova djela i dalje je iznimno snažno, a u proljeće 2026. na aukciju stiže monumentalno platno iz 1983. pod nazivom "Museum Security (Broadway Meltdown)" s procijenjenom vrijednošću od 45 milijuna dolara.

Dokumentarac "Jean-Michel" dolazi u vrijeme rastuće popularnosti filmova o umjetnicima, a upravo je Netflix postao istaknuta platforma za takve sadržaje, što ukazuje na želju publike za dubljim razumijevanjem života i kreativnih procesa utjecajnih kulturnih ikona. Prije ovog filma, život i djelo Basquiata istraženi su u nekoliko zapaženih ostvarenja. Među njima se ističu dokumentarac "Jean-Michel Basquiat: The Radiant Child" iz 2009. godine i biografski film "Basquiat" iz 1996. u režiji Juliana Schnabela. Godine 2017. objavljen je i BBC-jev dokumentarac "Basquiat: Rage to Riches", u kojem su također gostovale njegove sestre. Sva ta ostvarenja, zajedno s nadolazećim biografskim filmom "Samo Lives" u kojem će ga glumiti Kelvin Harrison Jr., pokazuju da fascinacija Basquiatovom životnom pričom ne prestaje, a novi film, uz blagoslov obitelji, obećava donijeti dosad najintimniji portret umjetnika.

