FOTO Sivi zidovi postaju platno: Mladi umjetnik udahnuo novi život Sesvetama
Zagrebačko naselje Sesvete odnedavno je bogatije za impresivno umjetničko djelo koje je transformiralo vizuru jedne od stambenih zgrada u Zagrebačkoj ulici. Na dojučerašnjoj sivoj fasadi osvanuo je mural koji prikazuje djevojku i vjevericu, rad svestranog umjetnika Dejana Šebestijana
Svojim prepoznatljivim stilom i posvećenošću detaljima dokazao je kako ulična umjetnost ima moć ne samo uljepšati urbani krajolik, već i unijeti novu dozu emocije u svakodnevni život stanara i prolaznika. Njegovi radovi nisu puka dekoracija; oni su prava platna dostupna svima koja običan prolazak pretvaraju u posjet galeriji na otvorenom. Iza ovog, kao i mnogih drugih zapaženih radova, stoji Dejan Šebestijan, rođen 1997. godine u Kotoribi, samouki umjetnik koji se profesionalnim crtanjem bavi od 2016. Iako danas živi i radi u Zagrebu, gdje mu je tetoviranje postalo primarni posao, njegova strast za stvaranjem ne poznaje granice medija
Motivacija mu je, kako je sam jednom rekao, potaknuti druge da ne zadržavaju svoj talent unutar četiri zida, već da ga podijele sa svijetom. Iako je po struci fizioterapeut, Šebestijan je svoj životni put pronašao u umjetnosti, dokazujući kako se upornošću i predanošću hobi može pretvoriti u prepoznatljiv umjetnički izričaj koji ostavlja trag