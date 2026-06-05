Taylor Swift odmalena je obožavala 'Priču o igračkama', a sada je snimila pjesmu za novi nastavak. Poslušajte!

Taylor Swift razveselila je obožavatelje diljem svijeta svojom novom originalnom pjesmom za nadolazeći film "Priča o igračkama 5". U petak, 5. lipnja, ova tridesetšestogodišnja pop ikona objavila je dugoočekivanu pjesmu pod nazivom "I Knew It, I Knew You", a tom se prigodom prisjetila svoje ljubavi prema franšizi podijelivši na Instagramu preslatki video iz djetinjstva.

U dirljivoj snimci, možemo vidjeti malu Taylor kako maršira po sobi odjevena kao prava kaubojka, noseći crveno-bijelu majicu s motivom kaubojskih čizama, traper suknju s crveno-bijelim porubom, bijele tajice, kaubojske čizme i nezaobilazni crveno-bijeli šešir. Ovaj nostalgični trenutak poslužio je kao savršena uvertira u emotivnu priču koja stoji iza nove pjesme, a koja seže duboko u njezino djetinjstvo i prve susrete s omiljenim animiranim junacima.

"Pisanje ove pjesme bilo je istodobno glazbeni odmak i povratak kući. Stvaranje nečega za Jessie bio je novi izazov, ali u isto vrijeme i nešto posve prirodno", napisala je Swift u objavi. Istaknula je kako je odrasla uz ovu franšizu te da njezina povezanost s pričom traje cijeli život. "Biti dijete koje obožava 'Priču o igračkama' od pete godine pa sve do danas… to je avantura na kojoj planiram ostati zauvijek. Hvala briljantnom Andrewu Stantonu što me imao na umu dok je godinama razvijao i pisao ovaj najnoviji film", poručila je, referirajući se na redatelja i scenarista petog nastavka, a nije zaboravila ni legendarnog skladatelja Randyja Newmana, koji je oblikovao glazbeni identitet cijele franšize. "Hvala neponovljivom Randyju Newmanu na prekrasnom glazbenom svijetu koji si godinama stvarao i pažljivo gradio. Ti si oblikovao zvuk 'Priče o igračkama' i sretni smo što možemo biti dio njega."

Na stvaranju nove pjesme pjevačica je ponovno udružila snage sa svojim čestim suradnikom i prijateljem, Jackom Antonoffom, s kojim je stvorila neke od svojih najvećih hitova. "Kad kažem 'mi', mislim na sebe i mog prijatelja Jacka Antonoffa. Napisali smo ovo s toliko obožavanja prema likovima koji su nas nasmijavali, pomagali nam da naučimo lekcije i razmišljamo izvan okvira naših dvorišta tijekom cijelog djetinjstva", zaključila je Swift. Ovo je ujedno i prva nova glazba koju je pjevačica objavila nakon svog dvanaestog studijskog albuma, "The Life of a Showgirl", koji je izašao 3. listopada 2025. godine i koji je također ostvario zapažen uspjeh kod publike i kritike.

Objava pjesme uslijedila je samo nekoliko dana nakon što ju je dobitnica Grammyja najavila u ponedjeljak, 1. lipnja, čime je prekinula višetjedna nagađanja obožavatelja. Uz najavu, podijelila je i naslovnicu singla na kojoj je prigrlila svoje prirodne kovrče u boho-vestern stilu, što su mnogi protumačili kao povratak njezinim country korijenima. Vijest je, kako prenosi magazin People, izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji su s nestrpljenjem iščekivali čuti kako zvuči spoj svijeta Taylor Swift i omiljenih igračaka. Pjesma je odmah po izlasku ispunila, pa čak i nadmašila, visoka očekivanja, a njezini emotivni stihovi potaknuli su teorije da će pjesma pratiti ključan trenutak za kaubojku Jessie u novom filmu.

A da se radi o savršenom spoju, potvrdio je i sam redatelj Andrew Stanton u izjavi za medije, ne skrivajući oduševljenje suradnjom. "Nevjerojatno je značajno što je Taylor napisala i izvela ovu pjesmu. Njezina povezanost s Jessie i način na koji je odmah razumjela kroz što lik prolazi bili su neupitni", izjavio je Stanton. "Ova pjesma toliko je duboko povezana s 'Pričom o igračkama' da se čini kao da je oduvijek pripadala ovdje", dodao je, dok je pjevačica otkrila kako se u film zaljubila još u ranoj fazi njegova stvaranja. Pjesmu je, kaže, napisala čim se vratila s projekcije, vođena čistom inspiracijom.

Prije nego što je Swift potvrdila svoje sudjelovanje, njezini najvjerniji obožavatelji, poznati po detektivskim vještinama, već su sumnjali da se nešto sprema. Pixar je, naime, postavio zagonetne jumbo plakate u gradovima poput Chicaga, Los Angelesa i Londona, a mnogi su u stiliziranim inicijalima prepoznali potpis slavne pjevačice. Vrhunac je bio video koji je Pixar objavio na Instagramu, a u kojem lik Jessie pleše ispred jednog od plakata, uz opis: "She’s making those moves up as she goes!" (Ona te pokrete izmišlja u hodu), što je direktna referenca na stih iz Swifitina hita "Shake It Off" iz 2014. godine. Prve kritike pjesme iznimno su pozitivne, a The Guardian ju je pohvalio kao pjesmu "punu duše njezinih country početaka".



"Priča o igračkama 5" u kina stiže 19. lipnja 2026. godine.