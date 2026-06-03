Četiri dana igre, mašte i kazališne čarolije: Kazalište Trešnja slavi dolazak ljetnih praznika

Od 13. do 16. lipnja, svakoga dana od 19:00 sati, Trešnja se pretvara u veselu ljetnu oazu ispunjenu kazališnom čarolijom, igrom i kreativnošću. Ovogodišnje izdanje inspirirano je opuštenom, ljetnom atmosferom i bezbrižnim druženjem na otvorenom, a donosi bogat program za djecu i njihove roditelje.

Za vikend, 13. i 14. lipnja, na rasporedu je bajka Ivica i Marica u režiji Lee Anastazije Fleger, dok će u ponedjeljak i utorak, 15. i 16. lipnja, najmlađi gledatelji moći uživati predstavi Najotmjeniji div u gradu, nastaloj prema poznatoj slikovnici Julie Donaldson, u režiji Sanje Hrenar.

No, kazališne predstave tek su početak ljetne zabave jer uz kupljenu ulaznicu za predstavu, posjetitelje očekuje i besplatan dodatni program bogat sadržajima za igru, istraživanje i kreativno izražavanje. Djeca će moći sudjelovati u kreativnim i gastro radionicama, oslikavanju lica (face painting), retro igraonici na otvorenom, čitanju priča u Kazališnoj biblioteci te uživati u projekcijama omiljenih animiranih filmova Zagreb filma.

Najotmjeniji div u gradu Foto: Kazalište Trešnja

Kako bi uživanje bilo potpuno, Kazalište Trešnja pripremilo je i kutak za osvježenje s vodom, sokovima i grickalicama gdje će mali i veliki posjetitelji moći predahnuti i uživati u ugodnoj atmosferi male dvorišne oaze.

Na radionice mogu se prijaviti svi posjetitelji koji su kupili ulaznicu za predstave Ivica i Marica ili Najotmjeniji div u gradu, a za njih su svi dodatni sadržaji programa Ljeto u Trešnji besplatni. Budući da je broj mjesta na radionicama ograničen, potrebna je prethodna prijava putem prijavnog obrasca, a prijave su otvorene do popunjavanja slobodnih mjesta. Radionice će se 13. i 14. lipnja održavati za djecu stariju od pet godina, dok su programi 15. i 16. lipnja namijenjeni djeci od dvije godine naviše.

Ulaznice za predstave dostupne su na blagajni Kazališta Trešnja i online putem Ulaznice.hr, a na odabranu radionicu možete se prijaviti ovdje.



Ljeto u Trešnji donosi savršenu priliku za kvalitetno obiteljsko druženje - uz kazalište, igru, smijeh i druženje pod vedrim nebom!