'Od roka do baroka' s kostimografkinjom Dženisom Pecotić

Već smo pisali o izložbi u nastajanju poznate kostimografkinje, dizajnerice, umjetnice tekstila i odjeće Dženise Pecotić. Naime, za izložbu planiranu 2022. u Galeriji Kranjčar, priprema niz kostima kojima će odjenuti lutke manjih dimenzija, a povod tom događaju je dvostruki - njen okrugli rođendan i 40 godina karijere.

Ponovno smo zavirili na set na kojem nastaju izlošci kostima za odrasle koje ćemo također vidjeti na izložbi, a koje i ovaj put nosi njen model Josip Tešija. Fotografije koje sada nastaju na izložbi će biti prikazane poput reljefa ili piramide koja ulazi u prostor galerije, a nastat će slaganjem istih fotografija različitih dimenzija, jedne ispred druge. Želim ući u prostor, kaže Dženisa Pecotić, neću plošnu priču jer ja sam u svojoj biti čovjek koji se bavi volumenom. O predstojećoj izložbi je kazala:

- Sljedeće godine imam dvije obljetnice. Jedna je, ako je to uopće pristojno reći, 70. rođendan, a druga je 40 godina mojeg rada. Godine 1982. postala sam članica ULUPUH-a i to računam kao početak svoje karijere. Tim povodom, kako ste rekli, pripremam izložbu u Galeriji Kranjčar koja će biti sastavljena isključivo od novih radova, a odlučila sam da ti novi radovi budu prikazani na onim malim lutkama koje slikari koriste kada uče slikati ljudske proporcije.

Radim ih tako da ću ih većinom stavljati na slikarska platna na kojima će one djelovati poput nekih reljefa. A kako si za svaku izložbu zadam zadatak u kojem moram biti dosljedna, ovaj put je moja dosljednost da sve na lutkama radim od materijala koji nisu kupljeni već su nađeni po mojim ormarima ili ormarima mojih prijatelja i imali su neku sasvim drugu namjenu prije no što su postali objekti na mojim lutkama. Kako je moja tema nešto što bi se moglo nazvati 'od roka do baroka', jer velika sam zaljubljenica u baroknu glazbu, onda ću cijelu izložbu interpretirati tako da će sve vuči na neku vrstu baroka na današnji način.