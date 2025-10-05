Obožavatelji zgroženi kipom Kraljice rock'n'rolla koji je već dobio nadimak - 'Simply the Worst'

U Brownsvilleu, ruralnom gradiću u američkoj saveznoj državi Tennessee, 27. rujna trebala je biti proslava nasljeđa njihove najpoznatije stanovnice - Tine Turner. Naime, u sklopu godišnje manifestacije "Dani baštine Tine Turner", otkriven je tri metra visok brončani kip posvećen pokojnoj Kraljici rock'n'rolla. Ovo djelo, koje prikazuje pjevačku ikonu u jednoj od njenih prepoznatljivih poza – u minihaljini, s mikrofonom u ruci i energičnim pokretom - izradio je kipar Fred Ajanogha, međutim, umjesto da oda počast jednoj od najvećih glazbenica svih vremena, spomenik je postao predmet ismijavanja i bijesa na društvenim mrežama.

Reakcije obožavatelja bile su brze i nemilosrdne. Mnogi su se poslužili igrom riječi referirajući se na njen hit iz 1989. godine, pa je tako kip ubrzo dobio nadimak "Simply the Worst" (Jednostavno najgori).

"Ovo nije Tina Turner, ovo je Temu Turner", glasio je jedan od viralnih komentara, aludirajući na jeftine kopije proizvoda s popularne internetske trgovine. Drugi su bili izravniji u svojoj kritici. "Taj kip Tine Turner je tragedija. Ona zaslužuje bolje. Tennessee će platiti za svoje zločine", napisao je jedan korisnik na platformi X, dok je drugi dodao: "Ovaj kip je grozan! To uopće ne sliči velikoj Tini Turner! Kakva sramotna katastrofa!".

Mnogi su izrazili i olakšanje što pjevačica, koja je preminula u svibnju 2023., nije doživjela da vidi ovu, kako kažu, uvredljivu posvetu. "Ovaj kip je zločin i hvala Bogu da je Tina preminula prije nego što je ovo podignuto. Nije mogla podnijeti više traume. Zbog ovakvih stvari se preselila u Švicarsku", stoji u jednom od komentara.

Foto: Tina Jenkins/Facebook

Posebna meta kritika bio je prikaz Tinine slavne frizure. Kipar Ajanogha izjavio je kako je njenom kosom želio dočarati "grivu lava", simbol njene snage i moćne scenske prisutnosti, no obožavatelji u brončanoj masi koja okružuje glavu kipa nisu vidjeli lavlju grivu, već nešto sasvim drugo. Usporedbe su se kretale od "lika iz videoigre Elden Ring" i "astronautske kacige" do podrugljivih opaski da izgleda kao da nosi lošu periku. "Kao obožavatelj Tine Turner, ovaj kip nimalo ne laska njenoj ljepoti", zaključio je jedan od razočaranih fanova, a neki su se pitali je li umjetnik "stvarao po sjećanju" ili je "uopće pogledao fotografiju prave Tine Turner".

Unatoč lavini negativnih komentara, grad Brownsville stoji iza spomenika. U službenom priopćenju povodom otkrivanja, gradske vlasti su kip opisale kao "zadivljujuću posvetu koja bilježi dinamičnu energiju i legendarni stil Tine Turner".

Tina Turner, rođena kao Anna Mae Bullock 1939. godine upravo u okolici Brownsvillea, bila je puno više od pjevačice - bila je simbol snage, preživljavanja i talenta. Karijeru je započela 1960-ih kao pjevačica u duetu Ike & Tina Turner Revue, gdje je svojim moćnim vokalom i naelektriziranim nastupima pomicala granice. Iza kulisa uspjeha, trpjela je godine brutalnog fizičkog i psihičkog zlostavljanja od svog supruga Ikea, a 1976., s tek nekoliko centi u džepu, pobjegla je i započela borbu za vlastiti život i karijeru. Njen povratak na scenu jedan je od najvećih u povijesti glazbe.

Nakon godina borbe, 1984. objavljuje multi-platinasti album "Private Dancer", koji ju je vinuo u sam vrh svjetske glazbene scene. Singl "What's Love Got to Do with It" postao je njen jedini broj jedan hit na Billboard Hot 100 ljestvici i donio joj Grammy za ploču godine. Uslijedili su bezvremenski hitovi koji su definirali jednu eru: "The Best", "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)", "Proud Mary", "Nutbush City Limits" i "Private Dancer". Tijekom karijere prodala je više od 100 milijuna ploča, osvojila osam nagrada Grammy i dva puta je primljena u Rock & Roll Hall of Fame. Preminula je u 83. godini u svom domu u Švicarskoj. U jednom od posljednjih intervjua, na pitanje kako bi željela da je pamte, odgovorila je: "Kao Kraljicu rock'n'rolla. Kao ženu koja je pokazala drugim ženama da je u redu stremiti uspjehu pod vlastitim uvjetima". Upravo zbog tog nasljeđa njeni obožavatelji smatraju da zaslužuje spomenik koji će biti dostojan njene veličine.