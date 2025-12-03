Izložba 'Jaslice od papira' Line Crnčić Virant i Jiřija Škopeka otvara se u Muzeju grada Zagreba

Izložba "Jaslice od papira", koja prikazuje minijaturne, detaljne i realistične modela jaslica umjetnika Line Crnčić Virant i Jiřija Škopeka, otvara se u srijedu, 3. prosinca, u Muzeju grada Zagreba.

Jaslice Line Crnčić Virant odlikuju fina tehnika i pažnja prema detaljima, pa su njene jaslice gotovo poput malog umjetničkog remek-djela s bogatim ukrasima i simbolima Božića. S druge strane, Jiři Škopek svoju interpretaciju odlikuje modernijim stilom, često koristeći papir u slojevima i strukturama koje stvaraju dinamične i originalne kompozicije, ističe se u najavi.

Iz MGZ-a kažu kako izložba posjetiteljima pruža jedinstvenu priliku da upoznaju raznolike vizije jaslica - od tradicionalnih i preciznih do suvremenih, a izloženi radovi ilustriraju vještinu i kreativnost autora, ukazujući na važnost rukotvorina i umjetnosti u božićnoj tradiciji.

Tom izložbom, otvorenom do 6. siječnja, Muzej nastavlja adventski ciklus izložbi jaslica započet 2023. izložbom "Povezani porukom", u povodu 800 godina prvog prikaza jaslica sv. Franje Asiškog, dok se prošle godine održala izložba "Jaslice pod zvijezdama".