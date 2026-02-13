Naši Portali
Vodič po Zagrebu za djecu

Postani detektiv za zagrebačke znamenitosti, nađi slavne ljude ili paviljon Jeku u Maksimiru

Ana Jembrek/Profil
VL
Autor
Vecernji.hr
13.02.2026.
u 12:17

Predstavljena knjiga "Otkrij Zagreb“, u izdanju Profila, vodič za djecu od 8 do 12 godina koji na zabavan i interaktivan način potiče mlade čitatelje na istraživanje glavnoga grada Hrvatske. Ova zabavna knjiga pomoći će djeci da skupljajući bodove i istražujući otkriju zanimljiva i važna mjesta u Zagrebu

Kako izgleda Zagreb kada ga promatrate očima djeteta, kao zagonetku, avanturu i poziv na istraživanje? Odgovor na to pitanje donosi knjiga Ane Vukadin i Svena Nemet „Otkrij Zagreb“, predstavljena jučer u Muzej grada Zagreba.

Uz autore, knjigu su predstavile profesionalna pripovjedačica Dijana Zorić te urednica izdanja Ivana Žderić.

„Otkrij Zagreb“ vodič je za djecu u dobi od 8 do 12 godina koji na zabavan i interaktivan način potiče mlade čitatelje na istraživanje glavnoga grada Hrvatske. Ova zabavna knjiga u Profilovu izdanju pomoći će djeci da skupljajući bodove i istražujući otkriju zanimljiva i važna mjesta u Zagrebu, upoznaju znamenite osobe i doznaju važne detalje iz povijesti grada.  

U ovom će vodiču uz igru i zabavu djeca otkriti zanimljiva i važna mjesta u Zagrebu, upoznati znamenite osobe i doznati važne detalje iz povijesti grada. Uspinjačom će se popeti na Gornji grad, potražiti Sunčev sustav razmješten po gradu, pronaći paviljon Jeku u Maksimiru, kušati najpoznatija zagrebačka jela s Dolca, posjetiti spilju Veternicu na Medvednici, sresti neke znamenite osobe koje su tu živjele...

Autorica Ana Vukadin istaknula je kako je ideja za knjigu nastala prije osam godina, kada je njihova kći imala devet godina. Budući da često putuju, uvijek su tražili vodiče prilagođene djeci. Posebno ih je inspirirao vodič koji su pronašli u Barceloni, što ih je potaknulo da sličan koncept razviju za Zagreb.

Sven Nemet prisjetio se kako je, tražeći dobar dječji vodič po Berlinu, odlučio sam izraditi probnu verziju jer nije pronašao ništa dovoljno zanimljivo. Upravo iz takvih iskustava razvijen je koncept u kojem djeca u ulozi detektiva traže skrivene tragove, podjednako zanimljive turistima i domaćim posjetiteljima.

Autori su naglasili kako im je najveći izazov bio sažeti velik broj informacija u kratke, zanimljive priče te se usredotočiti na ono najbitnije, a pritom zadržati razinu igre i izazova. Čitajući knjigu, djeca će primjećivati detalje koje inače često ne vidimo te učiti kako pažljivo iščitavati tragove i tekst.

Knjiga „Otkrij Zagreb“ predstavlja vrijedan doprinos dječjoj literaturi i kulturnoj ponudi grada, potičući mlade čitatelje na aktivno istraživanje, učenje i stvaranje trajne povezanosti s prostorom u kojem žive.

