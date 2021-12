Nesreće nejednakih iste su i u 14. stoljeću i na Netflixu

Redateljica i glumica Senka Bulić nastavlja svoju praksu postavljanja manje izvođenih ili dosad neprevedenih tekstova na scenu u Hrvatskoj. Od početka osnutka Kazališta Hotel Bulić inzistirala je na takvom repertoaru. Od recentnih predstava postavila je lani Senekina “Edipa”, prije toga “Kurlane” našeg Mirka Božića, Ibsenove “Noru” i “Heddu Gabler”, bavila se pozicijom žena u društvu, a sad je na red došao “Eduard Drugi” Christophera Marlowea, čija je premijera 8. prosinca (a potom slijedi još jedna izvedba dan poslije) u Kulturnom centru Travno.

Riječ je o hrvatskoj praizvedbi teksta koji je preveo Mate Maras. Likovi se njišu među ekstremima svojih egzistencija. Od točaka velike moći i bogatstva do izopćeništva i bijede. Od života na vrhuncu do strmoglavih i brutalnih smrti padaju glave i krune. Ima tu zavisti i ambicije, laskanja, manipulacija, oholosti, osveta, intriga i urota te disfunkcionalnosti u obitelji. Mnogo se dijaloga koje protagonisti izmjenjuju vrti oko nasilja. I sve su to premise davnog četrnaestostoljetnog dramskog svijeta i dvora Eduarda II., a autor drame Christopher Marlowe pripada prvoj generaciji profesionalnih dramskih pisaca u Engleskoj.

– Nekako mi se činilo potrebnim da nakon “Edipa”, u kojem se pojedinac obračunava s krivnjom i zločinom, nastavim s “Eduardom Drugim” koji višeslojno tematizira sve problematične točke društva i nesreću nejednakih. To je i moj nježni hommage velikom Dereku Jarmanu. Više je razina kojima se Marlowe bavi, a nas su zanimale posljedice ekstremnih ljudskih ponašanja u borbi za vlast, ljubav i obitelj. Kako ljudsko ponašanje dovede do osobnih propasti i političkog kolapsa, kako se egzistencije njišu između ekstrema, od moći, bogatstva i života na vrhuncu do izopćeništva…

– U toj želji za moći događa se urušavanje i pojedinca i društva – kaže Senka Bulić pa dodaje:

– Marloweov dramski svijet mračno je mjesto, poprište tragedija, njegovi likovi biraju prelazak granica.To nužno vodi do tragedije. Njegovi se protagonisti čine kao dio dramskog uzorka Netflixovih serija, a riječ je o opisu 14. stoljeća.

Glumački postav je mlad, igraju Paško Vukasović, Marko Braić, Dušan Gojić, Marinko Leš, Lovro Ivanković, Eva Zlovolić, a u ulogama kralja i kraljice su Jure Radnić i Ines Tričković, inače pjevačica.

– Ovo je punokrvno, jako, fizičko, mentalno i emotivno kazalište u kojem izvođač može ispitivati granice. Uvijek na rubu hiperrealizma i iluzije.

Kazalište koje preispituje i provocira iz želje da prikaže istinu i koje u uvjetima nezavisne scene producira predstave iza kojih bi ponosno stale i visokobudžetne institucije. Takva je i predstava “Eduard Drugi” – kazao je Jure Radnić, a Ines Tričković nadovezala se rekavši:

– Nisam iz glumačkog svijeta pa sam bila zabrinuta hoću li moći iznijeti tako ozbiljnu ulogu. Međutim, Senkino precizno i jasno vodstvo pridonijelo je tome da su moje dvojbe brzo isparile.