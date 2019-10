Nakon kostima za Royal Albert Hall transformirat će Oxford street

Vojvotkinja Meghan Markle je zabljesnula svojom pojavom na svečanom otvorenju - One Young World Summita u londonskom Royal Albert Hallu. Hrvatski umjetnik Mario Miše izradio je kostim za zvijezdu kraljevskog baleta, Fernanda Montanoa, koji je 5 tisuća gostiju na tom dogadanju počastio posebnom predstavom.

- Bila mi je čast što sam odabran i što je moj rad osvanuo na pozornici Royal Albert Halla jer to se ne događa svakodnevno i svakome - rekao je Mario Miše. Kostim je rađen isključivo za ovu prigodu kako bi utjelovio crnog labuda. Napravljen je od reciklirane plastike te se nadovezuje na Fernandovu ekološku kampanju - Dance for the sea - .

- Kostimi su jako važni jer se želim u njima osjećati dobro i slobodno u pokretu. Mario je odličan u tome i jako je pažljiv kada je u pitanju provjera reakcije kostima na tijelo, kako ne bi došlo do ozljede pri pokretu. Ono što nije slučaj kod mnogih baletnih plesača je to da je moja koža crna i Mario to uzima u obzir pri izradi kostima. Kostim je od reciklirane plastike što je jako bitno u današnje vrijeme, reciklirati već postojeće materijale – rekao je prvi umjetnik kraljevskog baleta, koji, unatoč izazovima poput boje kože te tih što je kolumbijski imigrant, nije odustajao od svog sna plesača baleta u Kraljevskoj operi.

- Vjerujte u sebe i nikada ne kompromizirajte ono što doista jeste kako bi bili prihvaćeni u društvu. Koristite svoj kratki život kao da vrijeme nikada ne staje jer taj isti život će jednom stati - kazao je. Montano je poručio Hrvatima da ne odustaju od svojih snova.

Nakon izrade kostima za Royal Albert Hall, Mario Miše se veseli novom zadatku, a to je transformacija i ukrašavanje Oxford streeta povodom nadolazećih blagdana.