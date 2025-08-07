Naši Portali
20. liburnicon

Najveći je hrvatski zmaj međimurski Pozoj, a ako se probudi, bit će potres

Krunoslav Mikulan
Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Tea Radović
07.08.2025.
u 09:24

Kunoslav Mikulan, sveučilišni profesor, sakupljač hrvatskih legendi i autor serije romana o zmajevima čiji novi nastavak izlazi u rujnu, na Liburniconu u Iki kraj Opatije idući će vikend održati predavanje o tim mitološkim bićima

Na padinama Učke, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki pokraj Opatije, 15. i 16. kolovoza održat će se jubilarno 20. izdanje Liburnicona, festivala znanstvene fantastike i pop-kulture. U svome prvom izdanju, pod imenom Abbacon, ovo je događanje okupilo svega nekoliko desetaka zaljubljenika u znanstvenu fantastiku i fantastiku sa šireg prostora Opatije, no danas se Liburnicon može pohvaliti s više od 2500 posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva te titulom jednog od najdugovječnijih festivala ovog tipa na našim prostorima.

Središnja su tema ovogodišnjeg izdanja festivala zmajevi, čudovišni gmazovima s krilima i rogovima koji, prema nekim predajama, bljuju vatru, a koji do današnjeg zaokupljaju pozornost i djece i odraslih. Njihov lik nepresušan je izvor mašte, a jedan od predavača na jubilarnom izdanju festivala je i sveučilišni profesor i nagrađivani književnik Krunoslav Mikulan, koji poznaje sve hrvatske legende o zmajevima i drugim mitološkim bićima “koja žive” u tradiciji Međimurja.

– Najpoznatija međimurska legenda vezana je za zmaja, točnije Pozoja, koji spava ispod Staroga grada Zrinskih u Čakovcu. Postoji nekoliko varijanti priče: prva kaže kako mu se glava nalazi ispod Staroga grada, a rep ispod crkve; druga kaže da je obrnuto, dok treća kaže kako mu je srce ispod Staroga grada, glava ispod crkve, a rep kod željezničke stanice. Taj Pozoj jedan je od najvećih u međimurskoj mitologiji i ni po koju cijenu ga se ne smije buditi jer će, ako se probudi, početi mahati repom i izazvati potres. Postoji, međutim, osoba koja ga može ukrotiti, a njegovo ime je Grabancijaš Dijak. On je završio 13 škola, 12 običnih i jednu školu crne magije, pa zmaja može zajahati i odletjeti s njim u Afriku – priča nam Mikulan.

Jedan Pozoj također živi u mjestu Donja Dubrava, u jami koju neki nazivaju Vražja jama, što je vrlo vjerojatno neka asocijacija vezana za pijavice kojih je tamo bilo s obzirom na to da je ondje nekad bila močvara, dodaje Mikulan. Ako zmaj izleti iz Vražje jame, izazvat će veliku oluju te će uništiti sve pred sobom, a prema legendi, zamahom njegova repa nekad je davno nastala i Legradska gora, koja se danas nalazi u Mađarskoj.

– Ove predaje potječu iz stare slavenske mitologije prema kojoj postoje dva boga – Perun, koji živi na vrhu krošnje svijeta, i Veles, koji živi u korijenju. Njih su dvojica živjela u neprekidnoj borbi. Naime, Perun je u početku bio poznat kao pozitivan bog, međutim mogao se pretvoriti u zmiju te se s vremenom prometnuo u oličenje zla koje živi u podzemnom svijetu. Veles je pak bio gromovnik koji se dolaskom kršćanstva pretvorio u svetog Mihovila ili svetog Jurja, pa je tada nastalo pregršt slikovnih prikaza svetog Jurja koji ubija zmaja, a koji simbolizira boga Peruna – kaže nam Krunoslav Mikulan, koji već dvadesetak godina prikuplja i čuva legende o raznoraznim natprirodnim i mitološkim bićima, a zasad ih je skupio čak 87.

– U Međimurju postoji i nekoliko mitskih bića na koja nisam naišao nigdje drugdje, a među njima su mraci. Oni su mračna bića koja usred noći vrebaju ljude te otimaju i jedu djecu ako izađu van bez nadzora, a povezuju se i s paralizom sna. Svima je poznata legenda o Mori koja tijekom noći ljudima sjedne na prsa, no u Međimurju ulogu More preuzima mrak, a ako bi se netko požalio kako je loše spavao i nije mogao disati, stare bi žene odmah skočile i rekle: “Je, to te je mrak gnjel.” Još jedna vrlo specifična vrsta mitskih bića su slote, vjesnici smrti. One se najčešće pojavljuju u obliku izrazito mršavih životinja, rekli bismo da su sama kost i koža, pa tako postoji priča prema kojoj su jednom neki ljudi kočijom išli po mladenku te su na vrhu jedne kuće vidjeli slotu u obliku mršavoga bijelog teleta, a kada su došli po mladenku, ustanovili su da je preminula – ispričao nam je Krunoslav Mikulan, koji ove predaje provlači i kroz seriju romana “Zmajeva družina”, a čiji novi nastavak “Grom boga Peruna” izlazi u rujnu.

A osim profesora Mikulana, na Liburniconu će predavanje održati i Nina Brnetić, koja će govoriti o zmajevima u videoigrama, zatim Kristijan Petrović, koji će donijeti pregled zmajeva tijekom povijesti u različitim civilizacijama, te pripovjedačice Iva Silla i Srebrenka Peregrin, koje će održati narativna predavanja. Umjetnica Margareta Peršić izvest će audiovizualnu bajku za djecu i odrasle, a za one željne znanja iz područja astrofizike, biologije, evolucije i naprednih tehnologija predavanja će održati Korado Korlević, Ivica Puljak, Davor Horvatić i Vanesa Ujčić. 

Krunoslav Mikulan kultura predaja legenda mitologija zmajevi festival znanstvene fantastike Liburnicon

