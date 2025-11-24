Najbolja predstava sa čak tri nagrade su "Drvene ptice", a najbolji balet Mujićev "Hamlet"

Nagrade hrvatskog glumišta svečano su dodijeljene u ponedjeljak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Najviše priznanje za svekoliko umjetničko djelovanje ove su godine ponijele Branka Cvitković i Almira Osmanović.

„Dragi moji mladi kolege koji ostajete iza nas, želim vam reći da sada ja slušam vas. Gledam vas, očekujem od vas i radujem se. Vi ste sada gospodari pozornice, vladari scene, tragači za istinom. Očarajte nas svojim glasom, talentom i vještinama. Živite kazalište, budite svoji, ali imajte jedni druge, izdržite i sjećajte me se“, poručila je Branka Cvitković prilikom preuzimanja nagrade, koju joj je uručila državna tajnica Ministarstva kulture i medija Dražena Vrselja.

Emina Višnić, pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Nagradu za svekoliko umjetničko djelovanje u baletu uručila je Almiri Osmanović.

„Moj se zastor još nije spustio. Srce još pleše – ja idem dalje“, rekla je Osmanović.

Najboljom dramskom predstavom u cjelini proglašene su „Drvene ptice“ Lidije Deduš u režiji Ivana Plazibata, u koprodukciji HNK-a Varaždin i HNK-a Zagreb. Plazibat je osvojio i nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje u drami – za „Vještice iz Salema“ Arthura Millera (HNK Osijek) te za već nagrađene „Drvene ptice“.

Nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu dobila je Dijana Vidušin za izvedbu u Cocteauovom „Ljudskom glasu“ u režiji Juga Đorđevića i produkciji INK-a Pula, dok je najbolju glavnu mušku ulogu ostvario Vedran Mlikota za lik Slavka u Matišićevoj drami „Otac, Kći i Duh Sveti“, u režiji Janusza Kice i produkciji Satiričkog kazališta Kerempuh.

Za najbolje sporedne uloge nagrađeni su Dušan Gojić („Kućica za pse“) te Sunčana Zelenika Konjević, koja je priznanje osvojila za čak dvije uloge – u „Drvenim pticama“ i „Čeličnim magnolijama“.

U kategoriji mladih umjetnika do 28 godina nagrađeni su Vanja Čiča i Tarik Žižak za iznimna glumačka ostvarenja u drami.

Najboljom operetom/mjuziklom u cjelini proglašen je „Six“ Tobyja Marlowa i Lucy Moss u režiji Igora Barberića i produkciji Kazališta Komedija. Barberić je za isti naslov dobio i nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje u kategoriji operete i mjuzikla.

Najbolja muška uloga u ovom području pripala je Draženu Bratuliću za ulogu Jeana Valjeana u „Jadnicima“ u produkciji Komedije, dok je najbolju žensku ulogu osvojila Zorana Kačić Čatipović za ulogu Perine Rapetinove u „Spli’skom akvarelu“ HNK-a Split. Nagradu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina u opereti i mjuziklu dobila je Katarina Margaretić.

Najboljom baletnom predstavom u cjelini proglašen je „Hamlet“ u koreografiji i režiji Lea Mujića (HNK Zagreb). Mujić je nagrađen i za najbolje koreografsko ostvarenje, a Guilherme Gameiro Alves za najbolju mušku baletnu ulogu.

U ženskoj baletnoj kategoriji nagrađena je Irina Čaban Bilandžić za naslovne uloge u „Šeherezadi“ (HNK Split), „Gospođi Bovary“ te za ulogu Snježne kraljice u koprodukciji HNK-a Split i HNK-a Osijek. Mladim baletnim umjetnikom godine proglašen je Pavel Savin.

Nagrada za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti dodijeljena je nezavisnoj skupini za djecu i mlade – Teatru Poco Loco iz Zagreba.

Najbolja lutkarska predstava ili predstava za djecu i mlade je „Misto di raste Lavandulilili“ Vanje Jovanovića i Patrika Gregureca u režiji Vanje Jovanovića (Kazalište lutaka Zadar). Za najbolja glumačka ostvarenja u istoj kategoriji nagrađeni su Mia Roknić („Zlatokosa“) i Bojan Beribaka („Cvilidreta“), dok je kostimografkinja Marita Ćopo osvojila nagradu za najbolju kostimografiju za „Cvilidretu“. Za najbolju scenografiju nagrađeni su Zdenko Bašić i Neven Mihić za balet „Snježna kraljica“.

Svečanost dodjele 33. Nagrada hrvatskog glumišta vodili su glumci Sandra Lončarić, Ana Begić Tahiri, Duško Modrinić, Antonija Stanišić Šperanda, Damir Lončar, Ivan Simon i Davor Svedružić.