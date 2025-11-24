Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
Nagrade hrvatskog glumišta

Najbolja predstava sa čak tri nagrade su "Drvene ptice", a najbolji balet Mujićev "Hamlet"
Autor
Milena Zajović
24.11.2025.
u 23:03

Nagrada za najbolju operetu/mjuzikl u cjelini pripala je mjuziklu "Six" Tobyja Marlowa i Lucy Moss u produkciji Kazališta Komedija i režiji Igora Barberića, koji je dobio nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje za isti mjuzikl.

Nagrade hrvatskog glumišta svečano su dodijeljene u ponedjeljak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Najviše priznanje za svekoliko umjetničko djelovanje ove su godine ponijele Branka Cvitković i Almira Osmanović.

„Dragi moji mladi kolege koji ostajete iza nas, želim vam reći da sada ja slušam vas. Gledam vas, očekujem od vas i radujem se. Vi ste sada gospodari pozornice, vladari scene, tragači za istinom. Očarajte nas svojim glasom, talentom i vještinama. Živite kazalište, budite svoji, ali imajte jedni druge, izdržite i sjećajte me se“, poručila je Branka Cvitković prilikom preuzimanja nagrade, koju joj je uručila državna tajnica Ministarstva kulture i medija Dražena Vrselja.

Emina Višnić, pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Nagradu za svekoliko umjetničko djelovanje u baletu uručila je Almiri Osmanović.

„Moj se zastor još nije spustio. Srce još pleše – ja idem dalje“, rekla je Osmanović.

Najboljom dramskom predstavom u cjelini proglašene su „Drvene ptice“ Lidije Deduš u režiji Ivana Plazibata, u koprodukciji HNK-a Varaždin i HNK-a Zagreb. Plazibat je osvojio i nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje u drami – za „Vještice iz Salema“ Arthura Millera (HNK Osijek) te za već nagrađene „Drvene ptice“.

Nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu dobila je Dijana Vidušin za izvedbu u Cocteauovom „Ljudskom glasu“ u režiji Juga Đorđevića i produkciji INK-a Pula, dok je najbolju glavnu mušku ulogu ostvario Vedran Mlikota za lik Slavka u Matišićevoj drami „Otac, Kći i Duh Sveti“, u režiji Janusza Kice i produkciji Satiričkog kazališta Kerempuh.

Za najbolje sporedne uloge nagrađeni su Dušan Gojić („Kućica za pse“) te Sunčana Zelenika Konjević, koja je priznanje osvojila za čak dvije uloge – u „Drvenim pticama“ i „Čeličnim magnolijama“.

U kategoriji mladih umjetnika do 28 godina nagrađeni su Vanja Čiča i Tarik Žižak za iznimna glumačka ostvarenja u drami.

Najboljom operetom/mjuziklom u cjelini proglašen je „Six“ Tobyja Marlowa i Lucy Moss u režiji Igora Barberića i produkciji Kazališta Komedija. Barberić je za isti naslov dobio i nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje u kategoriji operete i mjuzikla.

Najbolja muška uloga u ovom području pripala je Draženu Bratuliću za ulogu Jeana Valjeana u „Jadnicima“ u produkciji Komedije, dok je najbolju žensku ulogu osvojila Zorana Kačić Čatipović za ulogu Perine Rapetinove u „Spli’skom akvarelu“ HNK-a Split. Nagradu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina u opereti i mjuziklu dobila je Katarina Margaretić.

Najboljom baletnom predstavom u cjelini proglašen je „Hamlet“ u koreografiji i režiji Lea Mujića (HNK Zagreb). Mujić je nagrađen i za najbolje koreografsko ostvarenje, a Guilherme Gameiro Alves za najbolju mušku baletnu ulogu.

U ženskoj baletnoj kategoriji nagrađena je Irina Čaban Bilandžić za naslovne uloge u „Šeherezadi“ (HNK Split), „Gospođi Bovary“ te za ulogu Snježne kraljice u koprodukciji HNK-a Split i HNK-a Osijek. Mladim baletnim umjetnikom godine proglašen je Pavel Savin.

Nagrada za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti dodijeljena je nezavisnoj skupini za djecu i mlade – Teatru Poco Loco iz Zagreba.

Najbolja lutkarska predstava ili predstava za djecu i mlade je „Misto di raste Lavandulilili“ Vanje Jovanovića i Patrika Gregureca u režiji Vanje Jovanovića (Kazalište lutaka Zadar). Za najbolja glumačka ostvarenja u istoj kategoriji nagrađeni su Mia Roknić („Zlatokosa“) i Bojan Beribaka („Cvilidreta“), dok je kostimografkinja Marita Ćopo osvojila nagradu za najbolju kostimografiju za „Cvilidretu“. Za najbolju scenografiju nagrađeni su Zdenko Bašić i Neven Mihić za balet „Snježna kraljica“.

Svečanost dodjele 33. Nagrada hrvatskog glumišta vodili su glumci Sandra Lončarić, Ana Begić Tahiri, Duško Modrinić, Antonija Stanišić Šperanda, Damir Lončar, Ivan Simon i Davor Svedružić.

Ključne riječi
branka cvitković Almira Osmanović hrvatsko glumište nagrade hrvatkog glumišta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Kazališni redatelj Saša Božić
2
Saša Božić ima novu predstavu

'Pitam se što se dogodilo između vremena Tita i vremena Mamića? Između političkog ideala i totalne deziluzije?'

Premijera predstave "Kao da je bilo nekad, kao da je bilo tu“ koju Božić režira po svoje dvije kratke priče, je 25. studenog u Centru kulture Trešnjevka. Radnja prati dvije žene, majku Mariju ( njena priča događa se u Jugoslaviji 80-ih) i kćer Anu (čija priča obrađuje 90-te i 2000-te). To je ujedno i priča o trešnjevačkoj tekstilnoj tvornici Savremenoj ženi koja se ugasila 1993., kroz koju autor istražuje neutaženu želju i potragu za ljubavi - potragu za smislom, svrhom i vlastitim identitetom. Glavne uloge igraju Sara Stanić i Jelena Hadži-Manev

Učitaj još

Kupnja