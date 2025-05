Na sajmu knjiga u Crnoj Gori nagrađen je Hena com, ali i Ljevak te Jesenski i Turk

Ivan i Matko Sršen

'Odje** u krevet' je protiv svega onoga što u Hrvatskoj jest roditeljstvo. Bilo bi najnormalnije da je država, Crkva i roditelji zabrane

Prije 15 godina u Americi je izašla slikovnica oslikana nedužnim crtežima i napisana u bajkovitom ritmu, koja je na književnoj sceni i među Amerikancima izazvala potres. Riječ je o slikovnici, ruku na srce, prostačkog naslova u originalu "Go the Fuck to Sleep" autora Adama Mansbacha i crtača Ricarda Corteza, napokon objavljenoj i u Hrvatskoj u prijevodu Matka Sršena "Odje** u krevet", koja se na urnebesan način bavi prastarim problemom: kako uspavati voljeno dijete? Odlučio ju je objaviti Matkov sin Ivan Sršen