Moderniji Dumbo u kinima, uskoro i Simba

Omiljeni slonić velikih ušiju ponovno leti, i to u dosad najmodernijoj verziji. Danas, naime, u hrvatska kina stiže novi-stari svima poznati “Dumbo”, remake poznatog crtića iz 1941. godine koji govori o cirkuskom slonu velikih ušiju koji je izvrgnut ruglu zbog svojeg izgleda sve dok ne otkrije da može letjeti te postane zvijezda. Originalna priča o Dumbu nastala je iz pera Helen Aberson i Harolda Pearla u jeku Drugoga svjetskog rata, a za Disney ju je ilustrirala Helen Durney koja je sloniću dala karakterističan izgled s velikim plavim očima i ušima koje se vuku po podu. On identično, samo puno modernije, izgleda i u novoj verziji iza koje stoji svjetski poznati redatelj Tim Burton, no većina priče ipak je izmijenjena.

Životinje u drugom planu

Osnovna premisa i dalje je tu, Dumbo se rađa u cirkusu te najprije nije prihvaćen, no kasnije se to mijenja čime se šalje univerzalna poruka da sve što je drukčije treba prihvatiti. No za razliku od originala, gdje su u fokusu filma Dumbo i druge životinje, radnja se u novoj verziji potpuno oslanja na ljudski faktor. Dumbov najbolji prijatelj tako više nije mali simpatični miš za kojeg su mnogi zaključili da je nepravedno izostavljen iz filma. Umjesto toga, Dumbov talent otkrivaju brat i sestra Joe i Milly, djeca ratnog veterana i nekadašnjeg cirkuskog majstora Holta Farriera kojeg u filmu tumači Colin Farrell.

Uz njega, glumačku postavu čine Danny DeVito kao vlasnik malog cirkusa u kojemu svi žive, Michael Keaton kao beskrupulozni biznismen kojemu je zarada na prvom mjestu, Eva Green kao lijepa francuska majstorica trapeza Colette Marchant... U filmu su, za razliku od originala, a u skladu s današnjim vremenom, provučene i veoma jasne poruke feminizma, ali i zaštite životinja pa je u tom tonu izmijenjen čak i kraj, no to sada ne bi imalo smisla otkrivati.

Ipak, likovi su i u ovoj verziji dosta pojednostavljeni, crno-bijelo prikazani što je jedan od razloga zbog kojeg se film za sada ne može pohvaliti baš sjajnim ocjenama. Blago je reći da kritika njime nije oduševljena, a tek ostaje vidjeti hoće li osvojiti publiku. No pri gledanju svakako treba imati na umu da je riječ o remakeu jednostavnog dječjeg crtića iz 1941. godine i kada bi baš sve bilo izmijenjeno, onda to više ne bi bio Dumbo.

Snima se i igrani “Aladin”

Ono što se nipošto ne može poreći jest da film vizualno izgleda spektakularno. Dumbo je nevjerojatno dobro napravljen pomoću računala. U svakom se kadru doslovno vidi da Disney nije štedio, a čini se da se “kuća Mickeya Mousea”, kako joj često tepaju, tek zagrijava. Iako su mu zbog toga prigovarali na manjku ideja, Disney se ove godine nakon niza novih hitova, a na radost nostalgičara, odlučio posvetiti pravom putovanju u prošlost pa je već najavljeno da na ljeto u kina dolazi osuvremenjeni “Kralj lavova” te igrani “Aladin”. Prema najavama koje su objavljene, čini se da će u ova dva slučaja radnja ostati identična, doslovno s istim scenama i dijalozima, samo u novoj, ponovno nevjerojatno računalno stvorenoj stvarnosti što je vjerojatno sigurniji potez od pomalo rizičnog Dumba.

>> Pogledajte video: Filmuska trailer