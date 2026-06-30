Film snimljen u Zagrebu proglašen najgorim i najrasističkijim uratkom desetljeća: 'Citizen Vigilante je poziv na nasilje'

Rijetko koji film uspije ujediniti kritičare u gotovo jednoglasnoj osudi kao što je to pošlo za rukom akcijskom trileru "Citizen Vigilante" njemačko-kanadskog redatelja Uwea Bolla. Sniman u Zagrebu i okolici, ovaj uradak mediji diljem svijeta opisuju kao "otvoreno rasistički poziv na nasilje".

Radnja prati Michaela Sandersa, američkog biznismena i bivšeg vojnika kojeg glumi Armie Hammer, koji, zgrožen neučinkovitošću pravnog sustava u neimenovanoj europskoj državi, uzima pravdu u svoje ruke. Njegove mete su imigranti koje film prikazuje kao sadističke ubojice i silovatelje, ali i korumpirani suci koji ih puštaju na slobodu.

Film obiluje nevjerojatnom količinom brutalnog nasilja, a Sanders se ne osvećuje samo migrantima kriminalcima, već u jednom trenutku i skupini tinejdžera koji se švercaju u tramvaju. Kritičari ističu da, ne samo da je riječ o šund filmu kakve Uwe Boll i inače snima, već i o čistoj agitaciji stvorenoj da razbjesni tzv. "woke ljevicu", i opravda razmišljanja onih koji vjeruju da je cijela Europa pod opsadom islamističkih ekstremista.

Gotovo svi svjetski mediji koji su se osvrnuli na film opisali su ga kao zapanjujuće loš uradak - nespretno montiran, amaterski snimljen i napisan, nasilan i nekoherentan. Kritičar Varietyja tako navodi kako se čini kao da redatelj Boll gotovo namjerno sabotira povratničku ulogu glavnog glumca Armieja Hammera. Naime, tog glumca čija je karijera bila u uzletu do 2021. godine, nijedan drugi redatelj nije htio dotaknuti štapom nakon što je od strane više žena optužen za seksualno zlostavljanje, a na vidjelo izašle njegove poruke u kojima opisuje svoje kanibalističke sklonosti.

Redatelj Uwe Boll, i sam poznat kao filmski trol, provokator i autor niza najgore ocijenjenih filmova svih vremena, izjavio je da je Hammeru dao priliku upravo zbog toga. Ironija je, kako primjećuju mnogi, u tome što u filmu koji upozorava na opasnost od imigranata silovatelja glavnu ulogu pravednika tumači muškarac koji se i sam suočio s teškim optužbama za seksualne zločine.

Kontroverza je eskalirala kada je njemačka agencija za ocjenjivanje filmova odbila dati dobnu klasifikaciju filmu, čime je njegova distribucija u kinima i reklamiranje u Njemačkoj efektivno onemogućena. Boll je tu odluku nazvao cenzurom i time zapravo pokrenuo pravu guerrilla marketinšku kampanju. A onda je ulje na vatru dolio Elon Musk, koji je "Citizen Vigilante" učinio besplatno dostupnim na svojoj platformi X na 48 sati i tako dao vjetar u leđa narativu da je riječ o "filmu koji Hollywood ne želi da vidite".

Unatoč jednoglasnoj osudi kritike, "Citizen Vigilante" je pronašao svoju publiku. Na stranici Rotten Tomatoes, film trenutno drži visokih 94 posto ocjene publike, a nimalo iznenađujuće, hvale ga i brojni desničarski i ekstremno desni političari i influenceri diljem svijeta.