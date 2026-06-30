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Film snimljen u Zagrebu proglašen najgorim i najrasističkijim uratkom desetljeća: 'Citizen Vigilante je poziv na nasilje'

imdb
VL
Autor
vecernji.hr
30.06.2026.
u 17:08

Akcijski triler "Citizen Vigilante" redatelja Uwea Bolla, s Armiejem Hammerom u glavnoj ulozi, izazvao je globalni skandal. Kritičari ga nazivaju moralno upitnim, ksenofobnim i loše snimljenim, no podršku je, nimalo iznenađujuće, dobio s krajnje desnice

Rijetko koji film uspije ujediniti kritičare u gotovo jednoglasnoj osudi kao što je to pošlo za rukom akcijskom trileru "Citizen Vigilante" njemačko-kanadskog redatelja Uwea Bolla. Sniman u Zagrebu i okolici, ovaj uradak mediji diljem svijeta opisuju kao "otvoreno rasistički poziv na nasilje". 

Radnja prati Michaela Sandersa, američkog biznismena i bivšeg vojnika kojeg glumi Armie Hammer, koji, zgrožen neučinkovitošću pravnog sustava u neimenovanoj europskoj državi, uzima pravdu u svoje ruke. Njegove mete su imigranti koje film prikazuje kao sadističke ubojice i silovatelje, ali i korumpirani suci koji ih puštaju na slobodu.

Film obiluje nevjerojatnom količinom brutalnog nasilja, a Sanders se ne osvećuje samo migrantima kriminalcima, već u jednom trenutku i skupini tinejdžera koji se švercaju u tramvaju. Kritičari ističu da, ne samo da je riječ o šund filmu kakve Uwe Boll i inače snima, već i o čistoj agitaciji stvorenoj da razbjesni tzv. "woke ljevicu", i opravda razmišljanja onih koji vjeruju da je cijela Europa pod opsadom islamističkih ekstremista.

Gotovo svi svjetski mediji koji su se osvrnuli na film opisali su ga kao zapanjujuće loš uradak - nespretno montiran, amaterski snimljen i napisan, nasilan i nekoherentan.  Kritičar Varietyja tako navodi kako se čini kao da redatelj Boll gotovo namjerno sabotira povratničku ulogu glavnog glumca Armieja Hammera. Naime, tog glumca čija je karijera bila u uzletu do 2021. godine, nijedan drugi redatelj nije htio dotaknuti štapom nakon što je od strane više žena optužen za seksualno zlostavljanje, a na vidjelo izašle njegove poruke u kojima opisuje svoje kanibalističke sklonosti.

Redatelj Uwe Boll, i sam poznat kao filmski trol, provokator i autor niza najgore ocijenjenih filmova svih vremena, izjavio je da je Hammeru dao priliku upravo zbog toga. Ironija je, kako primjećuju mnogi, u tome što u filmu koji upozorava na opasnost od imigranata silovatelja glavnu ulogu pravednika tumači muškarac koji se i sam suočio s teškim optužbama za seksualne zločine.

Kontroverza je eskalirala kada je njemačka agencija za ocjenjivanje filmova odbila dati dobnu klasifikaciju filmu, čime je njegova distribucija u kinima i reklamiranje u Njemačkoj efektivno onemogućena. Boll je tu odluku nazvao cenzurom i time zapravo pokrenuo pravu guerrilla marketinšku kampanju. A onda je ulje na vatru dolio Elon Musk, koji je "Citizen Vigilante" učinio besplatno dostupnim na svojoj platformi X na 48 sati i tako dao vjetar u leđa narativu da je riječ o "filmu koji Hollywood ne želi da vidite". 

Unatoč jednoglasnoj osudi kritike, "Citizen Vigilante" je pronašao svoju publiku. Na stranici Rotten Tomatoes, film trenutno drži visokih 94 posto ocjene publike, a nimalo iznenađujuće, hvale ga i brojni desničarski i ekstremno desni političari i influenceri diljem svijeta. 

Ključne riječi
Rasizam Ksenofobija film Uwe Boll armie hammer citizen vigilante

Komentara 8

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Hüper
17:30 30.06.2026.

Nisam gledao film i ne mogu ga komentirati, ali kad vidim tko se propinje na zadnje noge protiv jasno je da je za Oscar.

MP
marinko.przolica
17:21 30.06.2026.

Nisam gledao film. AI kaže o filmu slijedeće: Premisa filma navodno je inspirirana vrlo medijski odjekujućim slučajem iz 2016. u Hamburgu u Njemačkoj, gdje je 14-godišnjakinja bila grupno silovana od strane skupine migranata koji su kasnije dobili uvjetne kazne. Redatelj Uwe Boll iskoristio je ovaj specifični neuspjeh pravosudnog sustava kao tematsku odskočnu dasku za priču o osvetniku koji uzima stvar u svoje ruke.

KB
Komentator B
18:00 30.06.2026.

Nakon pročitanog članka i opaski u njemu motiviran sam pogledati film.

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