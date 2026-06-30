Tu du du, nema nam pomoći: Evo kako asteroidi mogu uništiti planet, ali i spasiti čovječanstvo

U povodu Međunarodnog dana asteroida, 30. lipnja, Hrvatski prirodoslovni muzej (HPM) u suradnji s Jadranskom aerosvemirskom asocijacijom (A3) u utorak priprema besplatan edukativno-znanstveni program posvećen asteroidima i njihovoj ulozi u nastanku i razvoju Sunčeva sustava.

"Asteroidi su jedno od najvažnijih područja suvremene astronomije. Iako ih se često doživljava kao potencijalnu prijetnju Zemlji, oni ujedno predstavljaju i ključne 'arhive' ranog Sunčeva sustava. Njihovo proučavanje pomaže znanstvenicima razumjeti procese nastanka planeta, ali i razvijati strategije zaštite Zemlje od mogućih budućih sudara", ističe HPM.

Program uključuje projekciju dokumentarnog filma "Asteroidi" (A3 produkcija), koji gledatelje vodi na putovanje kroz tajanstveni svijet svemirskih stijena koje mogu uništiti planet, ali i spasiti čovječanstvo. Renomirani astronom i astrofizičar Mario Jurić u filmu razotkriva fascinantne priče o asteroidima – od njihovog dramatičnog nastanka do ključne uloge koju mogu imati u budućnosti civilizacije.

Film donosi uvid u to zašto su asteroidi istovremeno prijetnja i prilika, kako znanstvenici prate njihove orbite, koje se obrambene strategije razvijaju te može li upravo asteroid postati izvor resursa za čovjeka u svemiru. Nakon projekcije slijedi predavanje i razgovor s publikom koje će održati Vibor Jelić iz Instituta Ruđer Bošković, uz mogućnost postavljanja pitanja te dodatnog pojašnjenja najnovijih istraživanja i metoda praćenja bliskih Zemljinih objekata.

Poseban dio programa čini i kratki 3D prikaz asteroida uz korištenje 3D naočala, koji posjetiteljima omogućuje vizualni doživljaj njihovih oblika, rotacije i kretanja kroz svemir, približavajući kompleksne znanstvene podatke široj publici.

"Asteroidi su ključ za razumijevanje početaka Sunčeva sustava, ali i važan segment istraživanja budućnosti Zemlje. Ovim programom želimo znanost približiti publici kroz kombinaciju filma, predavanja i vizualnih tehnologija. Posebno nam je važno da mlađe generacije razviju interes za svemir i znanstvena istraživanja“, izjavio je voditelj marketinga HPM-a Branimir Ivić.