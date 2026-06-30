Ovo su ljudi s 'apsolutnim pamćenjem': Sjećaju se svakog dana, ali je li im to dar ili težak teret?

Koliko ste se puta iznervirali jer ste zaboravili gdje ste ostavili ključeve? Zaboravljanje je dio svakodnevice i često nam se čini da je naš mozak nepouzdan. Ipak, kako to danas istražuje emisija Krešimira Mišaka "Na rubu znanosti: Ljudi fantastičnog pamćenja", u našem je umu pohranjeno mnogo više nego što mislimo.

Dok neki pamćenje vježbaju do savršenstva, postoje rijetki pojedinci rođeni s nevjerojatnim darom - stanjem koje znanstvenici nazivaju visoko superiorna autobiografska memorija (HSAM). Dijagnosticirano kod manje od sto ljudi na svijetu, ovo stanje im omogućuje da se s nevjerojatnom preciznošću sjećaju goleme većine dana svog života. Prvi zabilježen slučaj bila je Jill Price, koja bi za bilo koji datum iz svoje prošlosti automatski znala koji je to bio dan u tjednu i što je tada radila.

Život s ovakvom sposobnošću daleko je od blagoslova kakvim se čini. Ljudi s HSAM-om svoja sjećanja ne prizivaju svjesno; ona naviru kao nekontrolirane asocijacije, često potaknute običnim datumom na televiziji. Jill Price svoje je stanje opisala kao "neprestano, nekontrolirano i potpuno iscrpljujuće". Emocionalni danak je, pak, golem. Joey DeGrandis, također dijagnosticiran s HSAM-om, vjeruje da su njegove borbe s depresijom i anksioznošću izravno povezane s nemogućnošću otpuštanja prošlosti. "Kada se dogodi nešto bolno, poput prekida veze ili gubitka člana obitelji, ja te osjećaje ne zaboravljam", rekao je, objašnjavajući da bolne uspomene proživljava s gotovo jednakim intenzitetom kao i kad su se dogodile.

Unatoč zapanjujućoj preciznosti, ideja o "savršenom" pamćenju je mit. Istraživanja su pokazala nešto iznenađujuće: osobe s HSAM-om jednako su podložne lažnim sjećanjima kao i svi ostali. Znanstvenici su otkrili da je i njihov mozak podložan sugestiji te mogu "stvoriti" sjećanja na događaje koji se nikada nisu dogodili, poput nepostojeće snimke pada zrakoplova. To dokazuje da je pamćenje, čak i ono najsuperiornije, rekonstruktivan, a ne reproduktivan proces. Mozak ne funkcionira kao video kamera, već aktivno slaže sjećanja iz fragmenata. Njihova izvanredna sposobnost ograničena je isključivo na osobne događaje; na standardiziranim testovima pamćenja često postižu tek prosječne rezultate.

Znanstvenici još uvijek pokušavaju odgonetnuti što se točno događa u mozgu ovih ljudi. Snimke magnetskom rezonancijom otkrile su anatomske razlike, poput povećanog temporalnog režnja, područja povezanog s autobiografskom memorijom. Uočene su i veze s opsesivnim sklonostima koje mnogi od njih pokazuju. Razumijevanje neurobiologije iza HSAM-a moglo bi pružiti nove uvide u to kako mozak pohranjuje i dohvaća sjećanja, što bi jednog dana moglo pomoći i u borbi protiv Alzheimerove bolesti. Ovaj rijedak fenomen tjera nas da se zapitamo što je "zdravo" pamćenje. Možda ono nije samo sposobnost pamćenja važnih stvari, već i, što je možda ključnije, milost zaboravljanja onih nevažnih i bolnih.