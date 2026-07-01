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Bio je majstor karakternih uloga

Preminuo glumac iz Indiane Jonesa i Harryja Pottera: Pamtit ćemo ga kao nacista i mračnog čarobnjaka

Foto: Warner Bros
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
01.07.2026.
u 12:34

Britanski karakterni glumac i kazališni veteran Michael Byrne preminuo je u 82. godini. Ostavio je neizbrisiv trag ulogama u blockbusterima poput "Indiana Jones i posljednji križarski pohod" i "Harry Potter i darovi smrti", ali i bogatom karijerom na kazališnim daskama

Svijet filma i kazališta oprašta se od velikana, britanskog karakternog glumca Michaela Byrnea, koji je preminuo dvadesetog lipnja u 82. godini života.

Vijest o njegovoj smrti, čiji uzrok nije javno objavljen, potvrđena je krajem lipnja, a od tada brojni obožavatelji i kolege odaju počast glumcu čija je karijera trajala više od šest desetljeća. Byrne je ostavio neizbrisiv trag u popularnoj kulturi, a publika diljem svijeta najviše ga pamti po ulogama beskompromisnog nacističkog pukovnika Ernsta Vogela u filmu "Indiana Jones i posljednji križarski pohod" te kao ostarjelog mračnog čarobnjaka Gellerta Grindelwalda u filmskom serijalu "Harry Potter". Prema pisanju stranih medija, uključujući The Hollywood Reporter, Byrne je za sobom ostavio suprugu i dvije kćeri. Njegov odlazak predstavlja gubitak za filmsku industriju, koja je ostala bez jednog od najprepoznatljivijih lica kada su u pitanju uloge autoritativnih i kompleksnih negativaca.

Iako je njegova filmografija iznimno bogata, s više od 160 filmskih i televizijskih uloga, Byrne se u sjećanje publike urezao upravo kao utjelovljenje hladnih i proračunatih antagonista. Njegove prodorne plave oči i zapovjedna pojava činile su ga savršenim izborom za ulogu pukovnika Vogela u trećem nastavku avantura Indiane Jonesa iz 1989. godine.

Kao nemilosrdni časnik SS-a, stajao je kao izravna prijetnja Harrisonu Fordu i Seanu Conneryju, a scene borbe na tenku ubrajaju se među najpamtljivije akcijske sekvence u povijesti kinematografije. Dva desetljeća kasnije, mlađoj generaciji postao je poznat kao Gellert Grindelwald u filmu "Harry Potter i darovi smrti - 1. dio" iz 2010. godine. Iako se pojavio u samo jednoj, ali ključnoj sceni, njegova interpretacija slomljenog i ostarjelog čarobnjaka kojeg u zatvoru Nurmengard posjećuje Lord Voldemort bila je iznimno upečatljiva. Njegov talent za portretiranje negativaca nije bio ograničen samo na fantastiku; bio je zastrašujuć i kao engleski vojnik koji u filmu "Hrabro srce" pokuša silovati suprugu Williama Wallacea, što postaje okidač za pobunu, te kao preživjeli iz koncentracijskog logora koji pomaže u razotkrivanju nacističkog zločinca u trileru "Savršeni učenik" uz Iana McKellena.

Michael Byrne rođen je sedmog studenog 1943. godine u Londonu, a svoju je karijeru započeo na kazališnim daskama, gdje je brusio svoj zanat. Još tijekom šezdesetih godina bio je dio prestižne Nacionalne kazališne kompanije, gdje je nastupao uz glumačke legende poput Laurencea Oliviera, Maggie Smith i Roberta Stephensa. Njegov kazališni rad ostao je važan dio njegove karijere, a među zapaženim ulogama ističe se ona u predstavi "Butley" Harolda Pintera, u kojoj je nastupio na West Endu 1971. godine, a kasnije i u njezinoj filmskoj adaptaciji. Filmsku karijeru intenzivno je gradio tijekom sedamdesetih, često se pojavljujući u ratnim filmovima kao što su "Orao je sletio", "Nedostižni most" i "Snaga 10 s Navaronea". Njegova svestranost vodila ga je kroz različite žanrove, pa se tako pojavio u špijunskom hitu o Jamesu Bondu "Sutra nikad ne umire", trileru "Svetac", povijesnom epu Martina Scorsesea "Bande New Yorka" te političkom trileru "Cijena straha". Jedna od kasnijih zapaženih uloga bila mu je i u redateljskom debiju Dustina Hoffmana, filmu "Kvartet" iz 2012. godine.

Paralelno s filmskom karijerom, Byrne je bio vrlo aktivan i na televiziji, a britanskoj je publici posebno ostao u sjećanju po ulozi Teda Pagea u dugovječnoj i iznimno popularnoj sapunici "Coronation Street". U seriji se pojavio u 67 epizoda između 2008. i 2010. godine, glumeći davno izgubljenu ljubav Audrey Roberts i oca Gail Platt, čime je stekao simpatije široke publike koja ga je dotad poznavala uglavnom po ulogama negativaca. Upravo su se brojni obožavatelji te serije među prvima na društvenim mrežama oprostili od glumca, ističući njegov talent i toplinu koju je unio u lik Teda. Ni u kasnijim godinama nije napustio svoju prvu ljubav, kazalište, pa je tako 2010. godine iznenadio kritiku i publiku ulogom Romea u produkciji Bristol Old Vica, gdje mu je partnerica kao Julija bila Sian Phillips. Ta je uloga pokazala njegovu neiscrpnu glumačku strast i hrabrost da se i u zrelim godinama uhvati u koštac s klasičnim repertoarom.

Michael Byrne ostat će zapamćen kao iznimno talentiran i svestran glumac koji je svojim radom obogatio britansku i svjetsku filmsku scenu. Njegova sposobnost da s jednakom uvjerljivošću portretira kompleksne, često antagonističke, ali duboko ljudske likove osigurala mu je posebno mjesto u srcima publike i poštovanje kolega. Iako su ga uloge u blockbusterima učinile svjetski poznatim, njegova predanost kazalištu i rad na televiziji svjedoče o širini njegova talenta i profesionalizmu koji ga je krasio tijekom cijele karijere. Iza sebe je ostavio suprugu, glumicu Carole Nimmons, s kojom je bio u braku od 1965. godine, njihove dvije kćeri, Taru i Bryony, te unuke Toma, Chloe i Jasmine. Njegova ostavština živjet će kroz desetke filmova i serija u kojima će ga buduće generacije moći iznova otkrivati kao jednog od najupečatljivijih karakternih glumaca svoga vremena.

Ključne riječi
Britanija glumac Umro Harry Potter Indiana Jones Michael Byrne

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