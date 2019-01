Moćni Mahershala Ali novi je adut serije koja se vratila na pravi put

Vraća se HBO-ov Pravi detektiv! I u trećoj sezoni radi se o pravom televizijskom klasiku, policijskoj priči s pomakom prema osobnoj drami glavnog lika. Ali reklo bi se kako je autor serije Nic Pizzolatto ipak pomalo nadmašio sebe te u True Detective 3 predstavio vrlo kompleksnu, a istodobno jako gledljivu i razumljivu seriju. Jer, radnja se odvija paralelno u tri razdoblja vrteći se oko detektiva Waynea Haysa, inače i vijetnamskog veterana. Sasvim je jasno da se Pizzolatto vratio korijenima što je odlično s obzirom na to da je u drugoj sezoni pomalo izgubio put. Radnja koja se odvija u planinama Ozark u sjevernom Arkansasu sasvim je duhom i atmosferom slična prvom Pravom detektivu, ali s jednim sasvim posebnim adutom: Mahershalom Alijem koji je 2016. godine zaslužio Oscar za najbolju sporednu ulogu u filmu Moonlight postavši tako i prvim muslimanom koji je dobio najcjenjeniji filmski kipić. Ali nosi svoju ulogu detektiva rastrojenog nemogućnošću da riješi slučaj nestanka dvoje djece, 12-godišnjeg Willa i 10-godišnje Julie Purcell, iz 1980. godine. Priča se nastavlja u 1990. godini kada su Hays i njegov kolega Roland West kojega tumači uskrsli Stephen Dorff u situaciji da se ponovo bave slučajem jer se pojavljuju novi dokazi. No zamašnjak serije nalazi se u 2015. godini kada se Hays za potrebe dokumentarca o slučaju prisjeća jezivih događaja, ali s teškom mukom jer obolio je od Alzheimera, a mučan je zločin i već ranije uzeo svoj danak na njemu u svakom smislu. Jasno, uz kriminalističku priču, u Pravom detektivu mora biti snažne osobne komponente. Uz odnos sa svojim policijskim partnerom Westom, Haysa se prikazuje i u kompleksnom odnosu s učiteljicom i književnicom Amelijom Reardon koju tumači lijepa Carmen Ejogo. Amelia je bila i učiteljica nestalog Willa. I sad, nakon loše druge sezone kada se posumnjalo u Pizzolatta kao autora, Pravi detektiv teško i može nego samo bolje. To nužno ne mora značiti da će to biti i odlično, ali povratak osnovama te moćni i dominantni Ali čine treću sezonu predisponiranom da bude hit kakav je bila i prva. Sjajno je ovo vrijeme za Mahershalu Alija koji je predvodnik nove generacije tamnoputih glumaca i kojemu se možda smiješi i novi Oscar za Green Book. Premijera treće sezone bit će 14. siječnja u 20 sati na kanalu HBO, kada će biti prikazane prve dvije epizode, koje će istog dana biti dostupne putem usluge HBO GO. Nakon toga će po jedna nova epizoda biti emitirana svakog ponedjeljka u 20 sata, a istog dana će po jedna nova epizoda dolaziti u ponudu HBO GO-a.