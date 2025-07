Marija i Ivana Husar najavljuju veličanstveni božićni koncert u Lisinskom

Megazvijezde na Zrću

Ljeto na Zrću u znaku glazbenih megazvijezda – Afrojack, Steve Aoki, Romero, KSHMR i drugi stižu u Nou na Circus Maximus i Sunscape

Festival Circus Maximus kreće 27. srpnja i traje do 30. srpnja – događaj koji se svake godine prodaje do posljednje ulaznice, a nakon toga slijedi jednako toliko iščekivan Sunscape Festival od 10. do 13. kolovoza - glazbeni doživljaj na samom vrhuncu ljeta