Liburnia Jazz Festival ipak će se održati u punom sjaju početkom srpnja

Pokretač i umjetnički direktor festivala Elvis Stanić rekao je da se tada, u jeku pandemije koronavirusa, nije znalo hoće li biti uvjeta za organizaciju festivala. Zbog toga smo cjelokupne pripreme morali obaviti u samo mjesec do mjesec i pol dana, uz izuzetno važnu podršku lokalne umjetničke i organizacijske zajednice, kazao je. Glazbenici i pružatelji tehničke podrške su uskočili pod uvjetima kako to inače ni bi činili, a sve u cilju organizacije jubilarnog Liburnia Jazz Festivala, istaknuo je Stanić.

Od 3. do 5. srpnja na Ljetnoj pozornici u Opatiji nastupit će jazz glazbenici nagrađeni ove godine nagradama Porin, a to su lokalni, liburnijski jazzisti, kazao je. To su riječki bubnjar Branimir Gazdik sa svojim kvartetom, kao dobitnik Porina za najbolju jazz skladbu, "Gifted" i gitarist Ivan Pešut, s ovogodišnjim Porinom za najbolji instrumentalni album.

Svirat će i Bruno Mičetić Quintet, predstavljaljući svoj novi album, te Elvis Stanić Group s novim pristupom svojim najpoznatijim autorskim skladbama i novim materijalom.

Na festival se vraća Jazz Boat, brodica koja plovi morem pored Opatije uz jazz glazbu. Ovoga puta na brodu će svirati Jed Becker's Group, najavio je Elvis Stanić.

Direktor tvrtke Festival Opatija, suorganizatora Liburnia Jazz Festivala, Ernie Gigante Dešković, kazao je da će se većina planiranog programa ovoga ljeta ipak uspjeti održati, uključujući ovo događanje. Opatija će biti jedno od najboljih mjesta s kulturnim i glazbenim programom u Hrvatskoj, ali i šire, kazao je.