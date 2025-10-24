Ksenija Prohaska u dojmljivoj scensko-glazbenoj posveti u Lisinskom

U toj izuzetnoj predstavi koja slavi glazbu američke ikone, ali i njezinu ranjivost i ljudskost, naša nacionalna dramska prvakinja briljantno utjelovljuje ženu iznimnog glasa i tragične sudbine, čiji su glazba, bol i strast obilježili cijelu jednu eru.

Prohaska otkriva da se trenutak nadahnuća pjesmama i životom slavne pjevačice dogodio daleko od pozornice – na Havajima, u razdoblju velike osobne boli: „Pokušavala sam tada objasniti svojem suprugu Johnu Byneru da nam se događa nešto što su doživjeli mnogi holivudski parovi, a to je da nas je naš menadžer izdao i okrao...“

U takvom emocionalnom stanju, kaže glumica s bogatim holivudskim iskustvom, prvi put ju je „duboko dirnuo glas Billie Holiday“, s kojom je osjetila nevjerojatnu povezanost i potrebu da joj se umjetnički pokloni.

Veliki izazov i veliko srce

Predstava je nastala u suradnji s redateljem Arsenom Antonom Ostojićem, s kojim je Prohaska prethodno surađivala na nagrađivanom filmu Ta divna splitska noć. U razgovoru nam je rekla kako je nastala ideja i počela njihova suradnja na predstavi Billie Holiday: „Arsen je gledao najbolju predstavu koju sam ja ikad igrala, Tetovirana ruža, i vjerojatno se oduševio mnome kao glumicom“, govori kroz smijeh.

„Htjeli smo tu predstavu napraviti za televiziju ili film, no Paramount je otkupio prava pa nismo mogli. Dugo razgovarajući, shvatili smo da bismo mogli raditi Billie.“

Oboje su, kaže, bili svjesni da je to težak materijal i ona se nije odmah usuđivala igrati Billie nakon Marlene Dietrich i Édith Piaf, zbog straha od predrasuda.

No, dodaje, upravo ju je taj izazov naveo na predani rad i usavršavanje – vježbala je pjevanje i do šest sati dnevno, a pjesme Billie Holiday izvodila je s istaknutim pijanistima u Hollywoodu. I’m a Fool to Want You i Good Morning Heartache postale su njezin glazbeni pečat i temelj za ono što će poslije postati predstava Billie Holiday u režiji Arsena Ostojića.

Tekst za predstavu Prohaska i Ostojić napisali su zajedno, a sve pjesme koje izvodi ona je birala sama: „Svih sedam pjesama, koje su čudesne i imaju čudesne tekstove, odabrala sam ja. Bila sam totalno poremećena na pjesmu I'm a fool to want you. Toliko sam je bjesomučno vježbala na Havajima, da sam madracima ogradila zidove djevojačke sobice da susjedi ne polude“, smije se i nastavlja: „Ja nisam pjevačica, ja sam glumica koja interpretira i pjeva. Ne ulazim u to koliko to glazbeno dobro zvuči, ali uvijek dopire do srca ljudi, i mislim da je to najvažnije. Lik Billie stvarno sam donijela sa srcem, dušom i glasom.“

Predstava je na repertoaru već skoro 20 godina, a od 2019. uspješno se izvodi i u Italiji, na talijanskom jeziku, u prijevodu Ksenijina partnera, menadžera i producenta Sandra Damianija. Prvi nastup u Italiji donio joj je izniman uspjeh – „odmah su me tražili prvi slobodni termin za novu izvedbu“, prisjeća se Prohaska, no velika planirana turneja nažalost je otkazana zbog pandemije.

U 19 godina, koliko je igra, odnos Ksenije prema Billie se mijenjao: „S vremenom sam je zapravo sve više zavoljela. Prije dvadeset godina sam je se zapravo plašila, ali danas se ne plašim ničega. A najvažnije je što se više ne plašim same sebe“, iskreno kaže glumica za čiju je izvedbu Billie kritika ustvrdila da je „dokazala kolika je bogomdana talentirana glumica i pjevačica i koliko je njezinim povratkom iz Hollywooda dobilo hrvatsko glumište.“

Posveta neprežaljenom Matiji

U ulozi pijanista Bobbyja, koji prati Billie na pozornici, u počecima predstave nastupao je Ivan Božičević, kojeg Prohaska smatra vrlo zaslužnim za uspjeh predstave. No kad je on zbog obiteljskih razloga morao napustiti predstavu, redatelj Krešimir Dolenčić Prohaski je predložio Matiju Dedića.

„Imala sam ogromno poštovanje prema Matiji, a i on prema meni“, prisjeća se s tugom i ponosom prerano preminulog jazz-majstora.

„Kad smo Matija i ja prvi put nastupili zajedno u Herceg Novom, ja tijekom predstave nisam shvaćala što se događa. No na kraju sam samo vidjela da se cijela publika digla u standing ovation. Gledala sam u čudu, što je ovo…?! Taj magični, genijalni Matija Dedić doveo je predstavu na jednu drugu razinu s nekom neopisivom improvizacijom, kroz koju sam se ja hrabro držala u dramskom i glazbenom dijelu.“

Predstava u Lisinskom bit će posvećena Matiji, a Bobbyja će tumačiti Fabio D’Onofrio, talijanski glazbenik koji je sudjelovao u talijanskoj inačici predstave: „Nakon Matijine smrti, nisam mogla nikoga zvati u Hrvatskoj i tada je Fabio rekao da će doći iz Rima i da će mu biti čast da me prati. Puno mi je srce...“

Ističe da je iskreno zahvalna Matiji što je „i za hrvatsku i za talijansku predstavu napravio čudo“ te da se nada da će „ta predstava ljudima približiti jednu čudesno lijepu, genijalnu, beskrajno talentiranu ženu.“

Uz Kseniju Prohasku i Fabija D’Onofria, u predstavi nastupa i Marjan Nejašmić Banić u ulozi Charlieja, prijatelja Billie Holiday. Ksenija ga s divljenjem opisuje kao „čudo od glumca koji može igrati tako širok repertoar kao malo tko drugi“. Osim u ovoj predstavi, njih dvoje surađuju i u Prohaskinoj autorskoj predstavi A odakle ste vi, gospođo, a uskoro će dijeliti pozornicu i u predstavi zagrebačkog HNK Ribarske svađe.

Ulaznice za biografsku glazbenu priču o nezaboravnoj ženi pred kojom je, kako kaže naša glumačka diva, „bio cijeli svijet, ali izgorjela je kao rijetko tko“ dostupne su na blagajnama Dvorane Lisinski i na lisinski.hr.