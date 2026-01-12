Kolumbijski pjevač poginuo u padu zrakoplova, samo nekoliko tjedana prije smrti rekao je: 'Sanjao sam da smo poginuli'

Do nesreće je došlo u subotu poslijepodne na području između gradova Paipa i Duitama. Nažalost, nitko od putnika nije preživio. Uz Jiméneza, stradali su pilot Hernando Torres, putnici Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio te fotograf Weisman Mora.

Zrakoplov, koji je bio na putu za Medellín, srušio se nedugo nakon polijetanja. Ubrzo nakon vijesti o padu, pjevačev tim potvrdio je njegovu smrt u službenoj izjavi na Instagramu, opisavši gubitak kao "neopisiv". U emotivnoj objavi odali su mu počast ne samo kao izvanrednom umjetniku, već i kao sinu, bratu i prijatelju koji je svojim djelovanjem i glazbom inspirirao tisuće ljudi diljem svijeta.

Ono što cijeloj priči daje posebno jezivu notu jest činjenica da je Jiménez samo nekoliko tjedana ranije javno progovorio o svom strahu. U jednoj je televizijskoj emisiji otkrio kako je tri puta sanjao avionsku nesreću u kojoj je i sam poginuo. "Sanjao sam da smo poginuli i završili u vijestima", svojevremeno je rekao.

Prema pisanju stranih medija, zrakoplov je bio u vlasništvu Jiménezove tvrtke, a pjevač i njegov tim putovali su na zakazani nastup u blizini Medellína. Dodatnu jezu izaziva i posljednja snimka iz aviona, koju je objavio fotograf Weisman Mora tek nekoliko trenutaka prije pada. Na videu, podijeljenom na društvenim mrežama, vidi se kako se zrakoplov priprema za polijetanje, a putnici nisu ni slutili da im je to posljednji let. Prizori s mjesta nesreće bili su stravični – olupina zrakoplova bila je potpuno zahvaćena plamenom, a hitne službe borile su se s vatrenom stihijom.

Yeison Jiménez ostat će upamćen kao jedan od najuspješnijih i najcjenjenijih kolumbijskih glazbenika svoje generacije i ikona popularne glazbe. Njegov jedinstveni glazbeni izričaj vješto je spajao tradicionalnu meksičku ranchera glazbu s modernim kolumbijskim utjecajima. Proslavio se hitovima poput "Aventurero", koji je rušio rekorde gledanosti na YouTubeu, a u povijest je ušao kao prvi umjetnik svog žanra koji je tri puta zaredom rasprodao slavnu Movistar Arenu u Bogoti. Njegova nevjerojatna životna priča, od skromnih početaka i rada na tržnici do statusa nacionalne zvijezde, za mnoge je bila ostvarenje "kolumbijskog sna".