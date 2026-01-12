Duet koji svi iščekuju: UŽIVO Dominik Lučić i Jakov Jozinović zapjevat će “Ispred bijele hostije” na “Progledaj srcem” 16. svibnja

Gotovo mjesec dana govorilo se o imenima koja iz organizacije danas potvrđuju: Dominik Lučić i Jakov Jozinović 16. svibnja na “Progledaj srcem” izvest će pjesmu “Ispred bijele hostije” – koja je u svega dva mjeseca došla do gotovo milijun pregleda.

Ove godine samo jedna prilika za duhovno glazbeni spektakl “Progledaj srcem”

Ovogodišnje izdanje “Progledaj srcem” bit će jedinstveno i neponovljivo, jer drugog termina za ovaj događaj koji godinama rasprodaje arene ove godine neće biti. S obzirom na to da su donje tribine rasprodane, preostale zadnje ulaznice za gornje tribine i parter uhvatit će oni najbrži.

Večer slavljenja uz omiljene izvođače

Poznata imena kršćanske glazbene scene: Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos, Vanessa Mioč nastupit će na dosad neviđenoj pozornici u Areni Zagreb, kao i fra Stjepan Brčina i don Roko Kaštelan, čije molitve i nagovori dotiču i najtvrđa srca, predvodit će večer slavljenja i pripremit će srca za obilje Božje milosti.

Manji broj izvođača, te kraći, ali sadržajniji program koji će se održati od 19 do 22 sata, osmišljeni su kako bi i obitelji s djecom, hodočasnici te posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva mogli bez umora biti dio ove posebne večeri. Uz duhovni i glazbeni program, u predvorju dvorane bit će organizirana besplatna igraonica “Superknjiga” za djecu od 4 do 10 godina. Uz animatore i omiljenog superjunaka Gizma, djeca će od 18:30 do 21:00 uživati u novim epizodama crtića, igrama i druženju. Za sudjelovanje je potrebna prethodna prijava.

Ne propustite jedinstvenu priliku! Ulaznice za 16. svibnja, kojih je još vrlo malo, brzo nestaju – osigurajte svoje mjesto i budite dio nezaboravne večeri slavljenja, molitve i glazbe. Karte su dostupne na Eventim.hr, u prodajnim mjestima Eventima te u Laudato galerijama u Zagrebu i Zadru. Uhvatite zadnje ulaznice na vrijeme i doživite “Progledaj srcem” 2026. iz prve ruke!