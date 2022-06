Joel Coen: Sve što znam naučio sam od montažerke jeftinih horor-filmova

Malo je koje mjesto imalo više oskarovaca po glavi stanovnika kao što trenutačno ima Lopud, u kojem je počeo Ponta Lopud festival. Novi projekt donedavnog šefa Sarajevo Film Festivala Mirsada Purivatre bonvivanski je event za pomno birane uzvanike, fokusiran na majstorske radionice više nego na filmsko natjecanje. Polaznicima, među kojima su već afirmirana uspješna imena poput redateljice Antonete Alamat Kusijanović i glumca Gorana Bogdana, ove godine predavanja drže veliki redatelj i četverostruki oskarovac Joel Coen, glumica i četverostruka oskarovka Frances McDormand te nagrađivana direktorica fotografije Monika Lenczewska, a među gostima festivala su i velike zvijezde europskog filma poput oskarovca Pavela Pawlikowskog.

– Neobično je i inspirativno da postoji festival kojem je misija podizanje nove generacije filmaša umjesto slavljenja onih kojima to više nije potrebno. Iako je moja uloga najavljena kao majstorsko predavanje, malo mi je neugodno da me se ističe kao majstora, za mene će to biti razgovor s kolegama, s nadom da ću im moći odgovoriti na sva pitanja koja će mi postaviti – rekao nam je prve večeri festivala skromni Joel Coen, koji je s bratom režirao filmove poput “Velikog Lebowskog” i “Farga”.

Na pitanje od kojeg je majstora on najviše naučio, kao iz topa govori – Edna Paul!

– Ona je bila montažerka niskobudžetnih, nezavisnih filmova, uglavnom horora iz sedamdesetih i osamdesetih. Radila je u New Yorku u vrijeme kada sam ja završavao filmsku školu i pozvala me da joj pomognem oko nekih projekata. Od nje sam naučio mnogo više nego na fakultetu, ne samo o montaži nego i o režiji. To mi je puno značilo jer u to vrijeme nisam znao mnogo – rekao nam je Coen otkrivši da u to doba nije znao puno ljudi koji su se aktivno bavili snimanjem filmova. Prije nego što je krenuo u produkciju svojeg prvog filma, kaže, nikada ni nije bio na nečijem filmskom setu!