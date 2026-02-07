Naši Portali
koprodukcija 'Mirandoline'

Predstava riječkog HNK praizvedena na početku kulturnog programa Zimskih olimpijskih igara

Foto: Serena Serrani
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
07.02.2026.
u 16:15

Predstava „Mirandolina“, međunarodna je koprodukcija nacionalnog Teatra Stabile del Veneto, Nacionalnog irskog kazališta Abbey i riječkog HNK Ivana pl. Zajca, a praizvedena je kao dio kulturnog programa Zimskih olimpijskih igara Milano – Cortina 2026.

Predstava „Mirandolina“, međunarodna koprodukcija nacionalnog Teatra Stabile del Veneto, Nacionalnog irskog kazališta Abbey i riječkog HNK Ivana pl. Zajca, 5. veljače praizvedena je pred ispunjenim gledalištem Teatra Mario Del Monaco u Trevisu kao dio kulturnog programa Zimskih olimpijskih igara Milano – Cortina 2026. i veliki događaj europskog značaja koji spaja epohe i kulture.

Jedna od najutjecajnijih europskih dramatičarki, Marina Carr, prema Goldonijevoj „Gostioničarki Mirandolini“ tri stoljeća kasnije portretira modernu protagonisticu, a svojom reinterpretacijom veliki talijanski klasik preoblikuje u suvremenu dramu o rodno uvjetovanom nasilju.

Priča se odvija u talijanskom restoranu u Dublinu. Mirandolina radi okružena muškarcima koji je žele i pokušavaju dominirati njome. Zahvaljujući svojoj inteligenciji i snazi ona se odupire, ali njezino suprotstavljanje muške moći pokreće spiralu nasilja. Predstava progovara o strahu – ženskom strahu i cijeni koju plaćaju žene koje se usude oduprijeti i uzvratiti. 

„Olimpijadu 2026. ne pripremamo samo kao sportski događaj. Zajedno smo pripremili globalnu pozornicu - onu na kojoj se događa priča o hrabrosti, ranjivosti i nadi“, riječi su redateljice Caitríone McLaughlin, umjetničke ravnateljice Kazališta Abbey u Dublinu.
U njenoj režiji, „Mirandolina“ je predstava koju su osmislile, napisale i stvorile žene.

Mirandolinu glumi mlada talijanska glumica Gaja Masciale, a glumačku ekipu predstave čine i Alex Cendron, Denis Fasolo, Riccardo Gamba, Margherita Mannino, Giancarlo Previati, Massimo Scola, Andrea Tich i Sandra Toffolatti. Scenografiju i kostime potpisuje Katie Davenport, svjetlo Paul Keogan, a scensku glazbu Anna Mullarkey.

Foto: HNK Ivana pl. Zajca

Nakon Trevisa, „Mirandolina“ će se izvoditi u Bellunu, Veneciji, Padovi, Veroni i Milanu. Riječka premijera je 5. ožujka, a u kolovozu 2026. predstava će se izvoditi u Dublinu u prigodi irskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Ključne riječi
Gostioničarka Mirandolina HNK Ivana pl. Zajca predstava kazalište

