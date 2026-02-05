Hrvati su zaluđeni novom sezonom 'Bridgertona', ali visoko na ljestvici gledanosti smjestila se i kanadska drama s Lukeom iz 'Gilmorica'

Netflixova tjedna ljestvica gledanosti ponovno je stigla, a ovoga puta donosi presjek ukusa hrvatske publike koji se kreće od raskošnih povijesnih drama do napetih trilera i neočekivanih hitova. Dok se na samom vrhu našao dugoočekivani povratak jedne od najvećih serija današnjice, ostatak liste potvrđuje da Hrvati vole i manje poznate naslove koji nude savršenu dozu eskapizma, ali i provjerene klasike koji se uvijek rado gledaju.

Apsolutni pobjednik gledanosti u Hrvatskoj, ali i globalno, četvrta je sezona megapopularne serije "Bridgerton". Nakon što su prethodne sezone pratile ljubavne priče Daphne, Anthonyja i Colina, ovoga puta u središte radnje dolazi boemski nastrojen i umjetnički nadaren drugi sin obitelji, Benedict Bridgerton. Radnja, temeljena na romanu Julije Quinn "Džentlmenska ponuda", donosi modernu interpretaciju Pepeljuge u kojoj Benedict na majčinom maskenbalu upoznaje tajanstvenu Damu u srebru i kreće u opsesivnu potragu za njom, ne znajući da je riječ o Sophie Baek, skromnoj sluškinji. Glavne uloge tumače Luke Thompson i Yerin Ha, a showrunnerica Jess Brownell obećava priču koja spaja bajkovitu romantiku i surovu realnost društvenih klasa. Sezona je, kao i prethodna, podijeljena na dva dijela, od kojih je prvi izašao 29. siječnja, dok se veliko finale očekuje 26. veljače.

Odmah iza raskošne povijesne drame smjestilo se pravo iznenađenje – kanadska serija "Sullivan's Crossing" koja je, unatoč tome što nije Netflixov original, osvojila srca publike i popela se na visoko drugo mjesto. Serija prati Maggie Sullivan, uspješnu neurokirurginju čiji se savršeno isplanirani život raspada nakon neočekivanih pravnih problema. U potrazi za mirom, vraća se u svoj idilični rodni grad u Novoj Škotskoj kako bi se ponovno povezala s otuđenim ocem Sullyjem, kojeg glumi Scott Patterson, publici poznatiji kao Luke iz "Gilmorica". U glavnim ulogama su i Morgan Kohan te Chad Michael Murray ("One Tree Hill"), a fanovi su odmah prepoznali prepoznatljiv stil autorice Robyn Carr, čiji su romani poslužili i kao predložak za globalni hit "Virgin River", zbog čega "Sullivan's Crossing" pruža savršenu dozu "comfort" drame, obiteljskih tajni i spore, ali sigurne romantike.

Treće mjesto zauzeo je napeti psihološki triler "His & Hers", limitirana serija od šest epizoda koja gledatelje drži na rubu sjedala do samog kraja. Temeljena na bestseleru Alice Feeney, priča prati Annu Andrews (Tessa Thompson), bivšu televizijsku voditeljicu koja se povukla iz javnosti, no vraća se u rodni grad kako bi istražila brutalno ubojstvo prijateljice iz srednje škole. Stvari se kompliciraju kada shvati da službenu istragu vodi njezin otuđeni suprug, detektiv Jack Harper (Jon Bernthal), koji postaje sumnjičav prema njezinoj iznenadnoj upletenosti. Serija je majstorski ispričana iz dvije nepouzdane perspektive, njegove i njezine, tjerajući gledatelje da se neprestano pitaju tko govori istinu, a tko laže dok se otkrivaju slojevi prevare, nevjere i zakopanih trauma.

"His & Hers" Foto: IMDb

Sredinu ljestvice obilježavaju slatki zalogaji i klasični misteriji. Na četvrtom mjestu našao se "Is It Cake? Valentines", posebno izdanje popularnog natjecateljskog showa u kojem slastičari izrađuju hiperrealistične torte. U ovom specijalu, parovi su se natjecali u stvaranju slastica koje izgledaju kao stvarni predmeti, a sve pod voditeljskom palicom komičara Mikeyja Daya.

Odmah iza njih, na petom mjestu, smjestila se nova adaptacija klasika kraljice zločina, "Agatha Christie's Seven Dials". Serija prati mladu i neustrašivu aristokratkinju Lady Eileen "Bundle" Brent (Mia McKenna-Bruce) koja 1925. godine odluči sama istražiti misterioznu smrt prijatelja na jednoj ladanjskoj zabavi. Uz nju, u seriji se pojavljuju i glumački velikani poput Helene Bonham Carter i Martina Freemana.

Led i adrenalin dominiraju drugom polovicom liste. Šesto mjesto zauzela je kanadska tinejdžerska drama "Finding Her Edge", smještena u kompetitivni svijet umjetničkog klizanja. Priča prati Adrianu Russo koja pokušava spasiti obiteljsko klizačko carstvo dok balansira između novog partnera i bivšeg dečka. Zanimljivo, na desetom mjestu nalazi se još jedna serija slične tematike, dokumentarac "Glitter and Gold: Ice Dancing", koji prati vrhunske plesne parove na njihovom putu prema Zimskim olimpijskim igrama 2026., pružajući uvid u njihove naporne treninge i privatne živote.

"Finding Her Edge" Foto: Netflix

Između njih, na sedmo mjesto vratio se stari favorit, kriminalistička drama "Animal Kingdom". Ova napeta priča, koja je očito pronašla novu generaciju obožavatelja, prati sedamnaestogodišnjeg Joshuu "J" Codyja koji se nakon majčine smrti seli kod svojih otuđenih rođaka u Južnu Kaliforniju. Ubrzo otkriva da naizgled ležeran život obitelji, predvođene nemilosrdnom matrijarhinjom Janine "Smurf" Cody, financiraju pomno isplanirane i opasne pljačke. J biva uvučen u svijet adrenalina, nasilja i upitne obiteljske odanosti, dok pokušava naći svoje mjesto među karizmatičnim, ali nestabilnim ujacima. Serija je poznata po mračnoj atmosferi, kompleksnim likovima i neprestanoj napetosti koja proizlazi iz opasnih poslova i još opasnijih obiteljskih odnosa.

Popis zaokružuju dva provjerena hita. Na osmom mjestu je "Harlan Coben's Run Away", još jedna uspješna ekranizacija romana majstora trilera koja se savršeno uklapa u njegov prepoznatljivi opus. Priča prati Simona Greenea, imućnog investicijskog bankara čiji se život raspada kada njegova kći Paige pobjegne od kuće i potone u svijet ovisnosti. Očajnička potraga za njom uvlači ga u mračno podzemlje prepuno tajni i opasnosti, gdje ništa nije onako kako se čini. Svaki korak koji napravi kako bi je spasio otkriva novu, šokantnu istinu, ne samo o kriminalcima koji je okružuju, već i o tajnama koje skriva njegova vlastita obitelj. S pregršt obrata i neočekivanih otkrića, serija gledatelje drži prikovanima za ekran, tjerajući ih da pogađaju tko je krivac do samog kraja.

Konačno, na devetom mjestu i dalje se čvrsto drži finalna sezona serije "Stranger Things". Iako je posljednja epizoda epskog obračuna s Vecnom emitirana krajem prošle godine, ovaj pop-kulturni fenomen očito ne gubi na popularnosti te se i dalje nalazi među najgledanijim sadržajem u Hrvatskoj.