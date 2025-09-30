Jedinstveni kazališni festival za slijepe i slabovidne ponovno u Zagrebu

Predstavom "Varijacije" Anamarije Budimir, koju režira Dražen Krešić, u ponedjeljak, 6. listopada, bit će svečano otvoren 13. međunarodni festival kazališta slijepih i slabovidnih BIT/blind in theatre. Festival, koji će se održati u zagrebačkog Scenoteci, organizira Kazalište slijepih i slabovidnih “Novi život”, a na otvorenju će nastupiti glazbenici Ivana Starčević Rushaidat i Matija Antolić.

"Kazalište slijepih i slabovidnih "Novi život" mali je zagrebački teatar koji djeluje i igra pomalo onkraj pozornosti javnosti, a važan je čimbenik u nekim društvenim procesima koji potvrđuju demokratičnost i empatiju jednog društva", istaknuo je ravnatelj kazališta Vojin Perić. Dodao je da će se u okviru ispreplitanja inkluzije s iluzijama u Zagrebu trinaesti put održati međunarodni festival kazališta slijepih BIT – Blind in Theatre (slijepi u kazalištu), koji je jedini festival te specifičnosti u svijetu.

Na festivalu će nastupiti kazališne grupe iz Slovenije, Rumunjske, Srbije i Hrvatske, a prezentaciju audio deskripcije će održati profesor Joel Snyder, predsjednik Udruge za audio deskripciju iz Sjedinjenih Američkih Država.

U prijepodnevnim terminima publika će moći vidjeti predstave za djecu, a u večernjim satima održat će se predstave za odrasle. Za sudionike festivala organizirana je i radionica scenskog pokreta, pod vodstvom plesačice i koreografkinje Maje Marjančić.