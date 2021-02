Izložba Zlatna žila - od praznih izloga do masovnih stanica za otkup

Izložba fotografija Zlatna žila autora Antuna Maračića održat će se u Galeriji SC od 19. veljače do 5. ožujka. Izložba se u petak, 19. 2. može pogledati od 18 do 21 sat, a nakon toga radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

- U materijalu ove izložbe 'zlatna žila' se manifestira kao linija različitih varijacija motiva uglavnom doslovno vezanih za zlato i proizvode od zlata. No tim je motivima zajednička suprotnost izvornom značenju termina, negativni predznak te dosljedno – ironična intonacija. Jer, umjesto akumulacije materije iz naslova, riječ je o njezinu nestajanju, odsutnosti. Najraniji radovi nastaju u 90-im godinama prošlog stoljeća, početkom i za vrijeme rata, kada je iz zlatarskih izloga bio uklonjen sav dotad izlagan nakit, a ostali su samo prazni stalci za ogrlice, prstenje, naušnice... Dvadesetak godina poslije, bez primisli na njegovanje tematske linije, opet se pojavljuje zlato. Drugim povodom i vizualno u posve različitom, ovaj put 'bučnom' izdanju, no također u procesu svoje evaporacije, odnosno – tranzicije. Sredinom 2000-ih, naime, u Zagrebu i u drugim hrvatskim gradovima dolazi do masovne pojave stotina stanica za otkup zlata - stoji u najavi izložbe.

Antun Maračić rođen je 1950. godine u Novoj Gradiški. Diplomirao je predmet likovne umjetnosti na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu, te slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 1976. do 1979. bio je suradnik Majstorske radionice Ljube Ivančića i Nikole Reisera. Kao multimedijalni umjetnik priredio je pedesetak samostalnih i sudjelovao na stotinjak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu te izveo više vlastitih akcija i performansa. Kao autor kustos osmislio je i postavio velik broj izložbi domaće i međunarodne umjetnosti u galerijama diljem Hrvatske. Autor je mnogih tekstova o umjetnosti, a ostvario je i više televizijskih priloga o suvremenim hrvatskim umjetnicima. Dobio je više nagrada za svoj rad.