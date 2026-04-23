Sukob dviju kraljica: Na sceni HNK2 uskoro gledamo čuvenu Schillerovu 'Mariju Stuart'

Na sceni HNK2 8. svibnja 2026. premijerno će biti izvedena prva dramska premijera na toj pozornici, inovativno scensko čitanje čuvene Schillerove „Marije Stuart“, u režiji Matije Ferlina. Riječ je o jednom od ključnih djela njemačke književnosti koje i danas snažno odjekuje temama moći, identiteta i političkih sukoba, a u ovom uprizorenju dobiva novi, suvremeni izvedbeni okvir.

Ovom predstavom Matija Ferlin nastavlja svoj autorski interes za kazalište kao precizno komponiranu „partituru“ odnosa tijela, prostora i glasa, ali ga ovoga puta radikalizira kroz formu scenskog čitanja koje briše granice između probe i izvedbe, teksta i tijela, intime i reprezentacije. U fokusu je sukob dviju kraljica, Elizabete I. (Nina Violić) i Marije Stuart (Jadranka Đokić), čija se osobna drama neprestano prelama kroz mehanizme državne vlasti.

„U radu na predlošku pratimo liniju borbe za političku moć koja se razvija kroz odnos dviju rođakinja. Njihovo intimno stalno se sudara s tihim, ali snažnim strukturama vlasti, a u središtu ostaje pitanje kako se moć proizvodi, održava i prenosi kroz institucije kontrole,” ističe redatelj Matija Ferlin.

Nina Violić utjelovljuje racionalnu i suzdržanu Elizabetu I. Foto: Jelena Janković

Radnja prati posljednje dane Marije Stuart, zatočene i suočene s neizbježnom presudom, dok Schiller u središte postavlja njihov zamišljeni susret, povijesno neostvaren, ali dramski iznimno snažan. Upravo u tom susretu, u ovom izvedbenom konceptu dodatno ogoljenom i fokusiranom na glumačku prisutnost, sudaraju se dvije vizije vlasti: racionalna i suzdržana Elizabeta te strastvena i impulzivna Maria.

Intendantica HNK u Zagrebu Iva Hraste Sočo povodom premijere naglašava: „Schillerova ‘Maria Stuart’ i danas vrlo jasno komunicira s publikom jer tematizira odnose vlasti, odgovornosti i osobne slobode. Upravo takva djela smatramo ključnima za naš repertoar, klasike koji u suvremenom čitanju uspostavljaju dijalog s vremenom u kojem živimo. Vjerujem da će Ferlinova autorska vizija publici ponuditi novo, uzbudljivo iskustvo ovog velikog teksta.“

Predstava okuplja istaknuti ansambl Drame HNK u Zagrebu koji čine: Nina Violić, Jadranka Đokić, Luka Dragić, Dušan Gojić, Silvio Vovk, Domagoj Ikić, Livio Badurina, Marin Stević, Ivan Jončić, Alen Šalinović, Iva Mihalić, Tesa Litvan i Fabijan Komljenović, te publici donosi sugestivno i koncentrirano kazališno iskustvo koje, kroz reducirana sredstva i naglasak na izvedbi, dodatno intenzivira pitanja cijene vlasti, odgovornosti i sudbine pojedinca.